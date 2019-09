IRAN-STØTTE: Studenter og Hizbollah-tilhengere sitter ved siden av et bilde av den avdøde iranske lederen Ayatollah Khomeini.

Sjiamuslimenes hellige markering: Irans allierte pisket opp hatet mot USA og Israel

BEIRUT (VG) Mens titalls tusen tok til gatene i Libanons hovedstad for å markere sjiamuslimenes «ashura», brukte Iran-støttede Hizbollah øyeblikket til igjen å øke spenningen i en allerede opphetet konflikt.

Nå nettopp







Historien går slik:

I år 680 ble profet Mohammeds barnebarn, imam Hussein, drept i slaget om Karbala mot kalifen Yazid i det som er dagens Irak.

Særlig for sjiamuslimer verden over, er det som beskrives som Husseins «martyrdød» i Karbala, avgjørende for deres tro og tradisjoner – til forskjell verdens sunnimuslimer.

1339 år senere, i Beiruts gater i tirsdag denne uken, var titalls tusen svartkledde sjiamuslimer i gatene i Beirut for den årlige minnemarkeringen av drapet på Hussein og hans familie.

TILSKUER: Mohammed Mahdi (4) følger paraden med sin familie i nabolaget Dahieh i Beirut. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Mens speidere, skoleelever og studenter gikk i marsj, var markeringen i Beiruts sørlige nabolag Dahieh også militarisert. Den iranskstøttede, mektige militsgruppen Hizbollah, som har en massiv militær tilstedeværelse i sørlige Libanon, og som Israel ser på som en av sine farligste fiender, dominerer her. Det er de som arrangerte tirsdagens marsj.

Deres gule flagg og symbol vaier over alt, og bilder av Irans ledere bæres i like stor grad som bildet av Hizbollahs leder Hassan Nasrallah.

TILSKUER: En ung jente ble med sin far for å markere ashura og se paraden. Merket på klærne hennes viser en død Hizbollah-kriger. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Bilder av døde krigere

For menneskene VG snakker med under markeringen er det ikke bare det religiøse aspektet ved dagen som er viktig – men også det politiske.

18 år gamle Ali Skaf har markert ashura her i Dahieh hvert år så lenge han kan huske.

– Imam Hussein var alene mot er her på 2000 menn, og han ofret seg og sin familie for det han trodde på, sier tenåringen til VG, mens Hizbollah-tilhengere, med bilder av døde krigere festet til kroppen, gjør seg klare til å marsjere.







SKADEDE: En mann skadet i krig som militskriger deltar i paraden.

Han er overbevist om at gruppen, som er på USAs terrorliste og fordømt for blant annet sin omfattende støtte til Assad-regimet i Syria, gir han og hans familie trygghet.

1. september gikk Hizbollah og Israel til angrep på hverandre over grensen mellom de to landene, og mange fryktet en gjentagelse av krigen i 2006, da Israel over 34 dager angrep Libanon med dødelig kraft. Israel hevder at Iran væpner Hizbollah med tunge og presise missiler som kan brukes i et kommende angrep på Israel.

– Israel kan angripe Libanon, men vi er ikke redde for døden. Vi venter på paradis, så døden er ikke noe vi frykter. Det gjør oss sterke i krig, sier Skaf.









MILITÆRT: Tilhengere av Hizbollah marsjerer med bilde av lederen Hassan Nasrallah.

Tale fra skjulested

Mot slutten av paraden samler den enorme folkemengden på et torg, drapert i gule flagg. På en storskjerm kommer plutselig Hizbollahs leder Hassan Nasrallah til syne. Fra sitt skjulested holder han en videooverført tale til de oppmøtte:

– Enhver krig som Israel forsøker å tvinge Hizbollah inn i, vil lede til deres ødeleggelse og ødeleggelsen av alle USAs håp og planer i regionen, sier han, mens tilskuerne ropte slagord mot både USA og Israel.

Nasrallah sa videre at hans menn ikke ville godta noe nytt brudd på Libanons suverenitet, og refererte til israelske droner i Libanons luftrom.

I folkemengden før Nasrallahs aggressive tale, var også krigsskadede militssoldater. En var uten lemmer og øyne, skadet på 80-tallet, en annen, Ali, var lam og låst til en rulle stol.

– Jeg vil ikke si hvordan jeg ble skadet, men det var i krig. Nå er jeg her for å vise støtte til Hizbollah og samtidig hylle martyren Hussein, som døde for det han trodde på, sier han.

MARSJ: Unge menn marsjerer gjennom nabolaget Dahieh i Beirut tirsdag. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Publisert: 12.09.19 kl. 21:19







Mer om