FOLKEMORD-MISTENKT: Felicien Kabuga. Foto: United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals

Folkemord-mistenkt pågrepet etter 25 år

Felicien Kabuga, som er mistenkt for å ha finansiert folkemordet i Rwanda i 1994, er pågrepet i Paris. Det melder både det franske justisdepartementet og FN.

Det er et samarbeid mellom FN og myndighetene i en rekke land som har ført til arrestasjonen, det skriver FN i en pressemelding.

84-åringen skal ha bodd i en leilighet i Asnieres-Sur-Seine under falsk identitet.

Han har vært på rømmen i 25 år, og har i denne tiden vært blant verdens mest ettersøkte mennesker.

– Dette er et eksempel på at mennesker ansvarlig for massemord kan stilles til ansvar for sine handlinger, selv 26 år etter, sier FNs Serge Brammertz i pressemeldingen.

Folkemordet i Rwanda er betegnelsen på hendelser som skjedde over 100 dager fra april til juli i 1994. Mellom 800.000 og en million tutsier og moderate hutuer mistet livet da to ekstremistiske hutsu-milistgrupper gikk inn for å fjerne tutsier fra landet.

Kabuga var en velstående forretningsmann i Rwanda, men var tett knyttet til ekstreme grupper. Han var en av de som sto for masseimport av macheter til landet, noe som ble brukt som drapsvåpen i folkemordet.

Han hadde også stor innflytelse over mediene som bygde opp under hatet i Rwanda.

