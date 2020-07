Drept etter begravelsesmøte om moren

Et begravelsesmøte med presten endte med at Per mistet sin kone, svigerinne og nevø i en forferdelig bilulykke i Danmark.

Christina Ehrenskjöld/Ekstra Bladet

Nå nettopp

Det var 29. juni at en Porsche Cayenne smalt inn i en Citroën med en fart på opptil 150 kilometer i timen, og de tre familiemedlemmene døde.

Fra andre aviser