AVSLØRING: New York Times-avsløringen vekker sterke reaksjoner i USA. Foto: Tom Brenner / X06967

Russisk skuddpremie: Kongressen krever svar

Trump fortsetter å avvise opplysningene. – Dette er muligens en ny, fabrikkert Russland-bløff, kanskje laget av New York Times, som vil få republikanerne til å se dårlige ut, skriver han på Twitter.

Oppdatert nå nettopp

Det var The New York Times som først publiserte en sak om at russisk etterretning skal ha tilbudt penger til militsgrupper i Afghanistan for å drepe amerikanske soldater i landet.

Mandag skriver Washington Post at skuddpremien ifølge amerikansk etterretning skal ha ledet til drap på flere amerikanske soldater. Det er imidlertid uklart nøyaktig hvor mange det skal gjelde.

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP) har etterretningen blant annet etterforsket et angrep på en konvoi som tok livet av tre amerikanske marinesoldater på vei fra den amerikanske basen Bagram. Taliban tok på seg ansvaret for angrepet.

AP skriver at etterretningen også skal ha etterforsket «innsideangrep» fra 2019, for å avgjøre om disse har forbindelse med russiske skuddpremier.

Tidligere i år konfiskerte også amerikanske elitestyrker ifølge AP 500.000 dollar fra en Taliban-base. Dette skal ha styrket teorien om at Russland har betalt for å få amerikanske soldater drept.

Avviser opplysningene

Ifølge The New York Times’ avsløring skal president Donald Trump ha blitt informert om Russlands skuddpremie på amerikanske soldater allerede i slutten av mars. Avisen skriver at presidenten ikke har foretatt seg noe for å få Russland til å slutte med praksisen.

Det bekrefter anonyme kilder overfor flere amerikanske nyhetsbyråer. Den amerikanske journalisten David Ignatius sa til MSNBCs «Morning Joe» at hans undersøkelser har vist at kilder i Pentagon uten hell har «hamret på døren» for å få president Trump til å agere.

Trump har i etterkant gjentatte ganger avvist opplysningene fra The New York Times.

«Ingen informerte eller fortalte meg, visepresident Pence eller stabssjef Mark Meadows om de såkalte angrepene fra russerne på våre soldater i Afghanistan, slik det er beskrevet av «anonyme kilder» av New York Times. Alle benekter dette, og det har ikke vært mange angrep mot oss. Ingen har vært hardere mot Russland enn Trump-administrasjonen», skriver den amerikanske presidenten på Twitter.

FABRIKKERT RUSSLAND-BLØFF: President Donald Trump mener det hele er oppspinn og «fake news». Foto: Tom Brenner / X06967

I en senere Twitter-melding, natt til mandag, skriver han:

– Dette er muligens en ny, fabrikkert Russland-bløff, kanskje laget av New York Times, som vil få republikanere til å se dårlige ut.

USAs etterretningsdirektør John Ratcliffe benekter også at Trump har blitt informert om det han kaller «den angivelige etterretningen».

les også Slik kan arven etter Trump påvirke USA i mange år fremover

RYSTET OVER AVSLØRINGEN: David Ignatius, journalist og spaltist tilknyttet Washington Post Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Verre om de har unnlatt å informere ham

I intervjuet med MSNBC legger David Ignatius til:

– Har presidenten blitt brifet uten å gjøre noe med det, eller har han ikke blitt brifet fordi folk var redde for å gi ham dårlige nyheter, og valgte å holde det for seg selv? Ikke vet jeg.

– Det er nesten verre om departementet ikke fortalte ham at: «president, mens du oppfordrer Russland til å bli med i G8 igjen, setter Russland skuddpremie på amerikanske soldater». Det er rystende om de ikke gjorde det, fortsetter Ignatius.

les også Trump vil ha Russland tilbake i G7

Åtte kongressmedlemmer invitert til brifing

Medieavsløringen har vakt sterke reaksjoner i USA. Blant annet demokratenes presidentkandidat Joe Biden har uttalt at Trumps «presidentperiode har vært en gave til Putin, men dette er over streken».

Flere republikanske og demokratiske kongressmedlemmer gikk mandag ut og ba om en oppklaring i saken.

Demokratenes leder i Kongressen, Nancy Pelosi, sendte mandag et brev til etterretningsdirektøren John Ratcliffe og CIA-sjef Gina Haspel, og ba om en brifing for alle medlemmene av Representantenes hus.

I brevet skrev Pelosi blant annet: «Spørsmålene som reiser seg er: ble presidenten brifet, og hvis ikke, hvorfor ikke, og hvorfor ble ikke Kongressen brifet».

En talsperson for Det hvite hus uttalte mandag at åtte kongressmedlemmer nå har blitt invitert til brifing om saken. Det ble også sagt at det ikke er noe konsensus i etterretningmiljøer om hvorvidt det stemmer at Russland har tilbudt penger mot drap på amerikanske soldater i Afghanistan.

les også USA og Taliban har signert fredsavtale

Både Russland og Taliban benekter at de har hatt noen avtale om skuddpremie.

«Slike avtaler med russisk etterretning er grunnløse. Våre likvideringer skjedde i tidligere år, og vi utførte dem med våre egne ressurser. Det endret seg med avtalen med amerikanerne. De er trygge, og vi angriper dem ikke», heter det i en uttalelse fra Talibans talsmann Zabiullah Mujahid.

Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at saken «illustrerer de svake intellektuelle evnene til propagandistene i amerikansk etterretning».

Publisert: 29.06.20 kl. 18:01 Oppdatert: 29.06.20 kl. 19:47

Les også

Fra andre aviser