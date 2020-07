HÅP: Migrangtene på norskeide «Ocean Viking» øynet lørdag nytt håp, etter at medisinsk personell kom om bord lørdag. Legen ba migrantene fortsette å vente til situasjonen er løst. Italienske myndigheter har blokkert skipet fra å legge til havn i en ukes tid. Foto: SHAHZAD ABDUL / AFP

«Ocean Viking»-rederiet: Kan ikke bekrefte at migrantene flyttes til karanteneskip

– Vi er ikke kjent med dette via offisielle kanaler, opplyser rederiet som eier «Ocean Viking».

Oppdatert nå nettopp

– Overføringen til et annet fartøy som brukes i lignende situasjoner virker på oss som spekulasjoner i italienske medier. Italienske myndigheter involverer ikke rederiet i sine interne diskusjoner. Vi får normalt bare melding idet det skjer noe konkret, sier daglig leder i rederiet Hoyland Offshore, Trym Jacobsen, som eier «Ocean Viking».

Rederiet har ni ansatte, inkludert kapteinen om bord.

NTB melder at italienske myndigheter har besluttet at de om lag 180 migrantene skal overføres til karanteneskipet Moby Zaza mandag. Det er nyhetsbyrået DPA som skal erfare dette. Moby Zaza huser fremdeles andre migranter i karantene, men karantenetiden er søndag over for 200 av dem, og skipet skal tømmes, skriver den italienske avisen La Reppublica.

POSISJON: «Ocean Viking» befinner seg nå sør for Sicilia. Foto: MarineTraffic

Nødssituasjon

Situasjonen om bord på skipet, som ligget utenfor Sicilia, har den siste uken blitt svært krevende. «Ocean Viking» har vært ute til havs i over en uke fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai.

Fredag meldte skipet om unntakstilstand etter at de slet med å få kontroll på de rundt 180 migrantene som skipet har plukket opp den siste uken.

Årsaken skal ifølge rederiet Hoyland Offshore være at en gruppe på 44 migranter prøvde å presse skipet til havn. Det har vært trusler mot mannskapet, og ifølge SOS Méditerranée skal seks personer ha forsøkt å ta sitt eget liv det siste døgnet – flere ved å hoppe i havet fra skipet.

Migranter og mannskap og operativt personale er blitt atskilt på dekket og broen.

Fakta om «Ocean Viking» «Ocean Viking» er et 69 meter langt lasteskip som seiler under norsk flagg.

Skipet driftes av SOS Méditerranée.

Det er i Middelhavet for å gjennomføre søk- og redningsoppdrag på vegne av organisasjonen.

«Ocean Viking» har et mannskap på 31 personer, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter.

Redningsskipet har kapasitet til å frakte opptil 200 migranter. Fakta: NTB Vis mer

Testes søndag

Trym Jacobsen bekrefter overfor VG at migrantene skal coronatestes søndag.

– Det kommer folk om bord klokken ni søndag morgen, er vi orientert om, sier Trym Jacobsen.

Han sier situasjonen om bord er rolig og at migrantene oppfattet det som positivt at de skal testes for covid-19 og at medisinsk personell kom om bord lørdag.

– Hva skjer med mannskapet fremover, det er meldt at de er svært slitne?

– Det må rederiet og hjelpeorganisasjonen se på i fellesskap når situasjonen vi står i nå er avklart, sier han til VG.

Hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée, som driver med redning av migranter i Middelhavet, har 22 deltagere i redningsoppdraget, samt to journalister om bord.

Publisert: 05.07.20 kl. 09:22 Oppdatert: 05.07.20 kl. 10:32

Mer om Migrantkrisen i Europa

Fra andre aviser