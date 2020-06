Domstolen i Kairo sa lørdag at el-Masry brukte sine egne sosiale medier for å begå umoral. Videoene det er snakk om skal i følge myndighetene krenke familieverdier og verdier i Egypt, og blir beskrevet som «seksuelt antydende». 42-åringen sier selv at videoene ble postet av noen som stjal telefonen hennes i fjor.