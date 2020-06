Spent stemning etter velgermøte i Oklahoma: – Vi ble angrepet av Trump-supportere

TULSA/OSLO (VG) Etter at Trump gikk av talerstolen i Tulsa ble stemningen mellom tilhengere som forlot folkemøtet og mot-demonstranter amper.

Den amerikanske presidenten holdt natt til søndag sitt første velgermøte på flere måneder i Tulsa i Oklahoma, og gjennom hele dagen lørdag var det tidvis amper stemning mellom hans tilhengere og mot-demonstranter.

Demonstrasjonene har likevel i all hovedsak gått fredelig for seg gjennom dagen, ifølge byens politi.

VG, som er til stede i Tulsa, opplevde imidlertid at spenningen eskalerte etter at Trump hadde gått av scenen rundt klokken 21 lørdag kveld lokal tid. Politiet så ikke ut til å ha kontroll over gatene rett utenfor lokalet, der både Trump-tilhengere og mot-demonstranter oppholder seg.

Tydelig stresset politi avfyrte det som så ut til å være peppergass mot demonstranter som ikke hørte på gjentatte beordringer om å trekke seg tilbake.

På et tidspunkt var det politiet som ble tvunget til å trekke seg tilbake, og de gikk langsomt bakover nedover gaten i tre kvartaler mens en gruppe demonstranter fulgte etter. I bakgrunnen kunne man høre rop som «All Lives Matter» og «Police Lives Matter».

Bakgrunnen for hendelsen var at Black Life Matters-demonstranter hadde samlet seg i gaten utenfor en av inngangene til senteret BOK, der Trumps velgermøte ble holdt. Da hans tilhengere strømmet ut, oppsto det flere heftige diskusjoner, og også roping og skriking mellom gruppene. Politiet ble kalt til gaten for å løse opp folkemengdene da to brannbiler ikke kom seg forbi.

Trump til velgerne i Oklahoma: – Dere er krigere

På bildene fra Trumps velgermøte kunne man se flere tomme seter enn vanlig, og Trumps kampanjeapparat mener ifølge nyhetsbyrået AP at dette er fordi demonstranter skal ha blokkert innganger og prøvd å hindre velgere å komme inn på møtet.

VG så ikke eksempler på dette rundt inngangene, som var voktet av både politi og bevæpnede medlemmer av nasjonalgarden. Rett før Trump skulle på scenen, oppsto det imidlertid en heftig ordveksling mellom presidentens tilhengere og mot-demonstranter utenfor en av inngangene.

Den endte med at Trump-supporteren ble pågrepet etter å ha prøvd å angripe en kvinne på andre siden av barrièren som skilte de ulike gruppene. VG har snakket med kvinnens venninne, Adriana Laws (21).

PROTEST: Adriana Laws (21) sier at hun ble angrepet av Trump-supportere under demonstrasjonen lørdag. Foto: Thomas Nilsson, VG

– Det var ikke noe arrangement. Jeg og en venninne dro ned hit, og etter hvert ble vi angrepet av Trump-supportere. Det startet med oss to, så gikk vi sammen med tre-fire andre fra Black Life Matters-bevegelsen, og det utviklet seg til dette, sier Tulsa lørdag kveld lokal tid.

Hun forteller at venninnen ble fysisk slått under en diskusjon.

– Hun har blitt slått i ansiktet, vi har alle blitt antastet av en mann. En Trump-supporter, men politiet sa de ikke kunne gjøre noe med det.

Hun synes heller ikke noe om at Trump valgte å legge sitt første folkemøte siden coronautbruddet til nettopp Tulsa. Byen var i 1921 åsted for det som regnes det som det verste tilfellet av rasistisk motivert vold i amerikansk historie: Opp mot 300 mennesker ble drept, og rundt 10.000 ble hjemløse da en hvit mobb angrep et velstående, svart nabolag.

– Jeg synes det er respektløst. Det er derfor vi er her. Det er det mest respektløse vi har sett han gjøre mot oss, fortsetter hun.

Fikk du med deg? Trump holder massemøte på åstedet for USAs verste lynsjing

– Det var en god og engasjerende tale

På vei ut av lokalet etterpå, like etter at Trump har levert en tale med nye angrep på det han kaller «venstremobben» og falske medier, treffer VG Caroline DeLey (29).

– Det var en god og engasjerende tale. Vi har mye å se frem til, sier hun.

– Han fikk publikum med seg. Han vil gjenoppbygge USA. Han er en president for alle, uansett hva folk sier, mener lillesøster Susan DeLey (26).

FORNØYDE TRUMP-VELGERE: Søstrene Susan DeLey (26) og Carlone DeLey (29) har akkurat hørt på Trumps tale. – Trump er for alle, sier Susan. Foto: Thomas Nilsson, VG

– Hva synes du om demonstrasjonene?

– Det er interessant at de viser så lite respekt, vi elsker dem likevel. Vi behandler alle likt, men jeg ville aldri vært så respektløs mot en president jeg ikke var enig med.

– Trump er for alle. Det er jeg også, uansett hudfarge. Vi tror på frihet. Derfor synes jeg det er fantastisk at han kom hit i helgen.

VIL HA FIRE NYE ÅR: Jeff og Sandra, som ikke ønsker å oppgi etternavnene sine til VG, sier de ikke fryktet for coronaviruset under Trumps tale. – Det er en bløff, sier Jeff. Foto: Thomas Nilsson, VG

Jeff og Sandra, som ikke ønsker å oppgi etternavnene sine til VG, sier at de mener demonstrasjonene i byen er en vits. De tror ikke på at videoen av pågripelsene av George Floyd viser det riktige bildet av hva som skjedde.

– En video viser at han hadde hår, en annen viser at han ikke har hår. En viser politiet med ansiktsmasker, en annen viser at den forsvinner.

Trumps tale er de imidlertid fornøyde med.

– Den var veldig god, hele veien gjennom. Det var godt å se ham tilbake på veien, en god start, sier Jeff.

