LYSERE TIDER: Både Drottninggatan i Stockholm (her på den 2. april i år) og smittesituasjonen i Sverige ser lysere ut i dag. Foto: Pontus Orre

VG-kartlegging: Drastisk nedgang i antall nye smittetilfeller i Sverige

De siste to ukene har 17 av 20 svenske län rapportert en nedgang i antall nye smittetilfeller. Sjekk smitteutviklingen i alle regionene i VGs oversikt.

Nå nettopp

I uke 26 ble 1126 personer registrert smittet i Sverige i snitt hver dag.

To uker senere tallet nesten bare en tredjedel av det. I forrige uke ble 400 personer registrert smittet i snitt hver dag.

Hele 17 av 20 svenske län har den siste tiden rapportert en nedgang i nye smittetilfeller, viser VGs kartlegging.

Kun tre regioner oppfylte Folkehelseinstituttets (FHI) smittekrav i forrige uke.

De nordiske regionene – og land i EØS- og Schengen-området – må ha færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene for at smittenivået er tilfredsstillende for norske helsemyndigheter.

Dersom hele Sverige hadde blitt vurdert under ett, må landet ha færre enn 147 nye tilfeller hver dag.

Men situasjonen er svært ulik i de 20 regionene.

Tre ganger mer smitte

For å se om smittetallene har økt eller synker, har VG tatt utgangspunkt i de siste seks ukene, fra og med uke 23 til og med uke 28.

I midten av denne perioden økte de fleste regionene testkapasiteten. Nær dobbelt så mange ble testet i uke 28 enn i uke 23.

Testkapasiteten påvirker antall meldte smittetilfeller. Dersom flere blir testet, vil også flere bli registrert smittet. Mange län rapporterer en smitteøkning i samme periode.

Sjekk smitteutviklingen i alle svenske län de siste seks ukene. Grønne tall oppfyller FHIs krav for en enkelt uke.

Sverige hadde den verste smitteuken i perioden i uke 26. Da ble 76,2 per 100.000 innbyggere smittet.

I uke 28 er tallet helt nede 27,1 nye smittede per 100.000 innbyggere. Det vil si at nær tre ganger så mange personer ble smittet i Sverige for tre uker siden.

De tolv regionene Blekinge, Dalarna, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Örebro og Östergötland ligger godt under FHIs smittekrav i uke 28.

Men alle regionene må rapportere svært lite smitte også denne uken for å oppfylle smittekravet for gjenåpning.

Detaljert oversikt

Sjekk hvordan regionene ligger an. Kolonnen helt til høyre er det tidligere smittekravet til Norden. Du kan søke på län i den detaljerte smitteoversikten under:

VG har kartlagt hvilke regioner som oppfyller FHIs smittekrav.

De siste to ukene, oppfyller kun Blekinge, Kronoberg og Skåne smittekravet. Men da regjeringen valgte å åpne for disse, var det kun Kronoberg som faktisk oppfylte kravet.

FHI kan også gjøre en helhetsvurdering av smittesituasjonen i regionen, der hvorvidt regionen registrerer en nedgående smittetrend spiller inn.

Värmland og Västerbotten ligger svært godt an til å oppfylle FHIs smittekrav. Dersom regionene har færre enn henholdsvis 36 og 35 smittetilfeller denne uken, vil regionene oppfylle FHIs smittekrav.

Før de nye reiserådene for EØS- og Schengen ble presenter fredag i forrige uke, skjerpet regjeringen smittekravet for Norden.

Tidligere måtte regionene ha færre enn 20 nye tilfeller per 100.000 innbyggere i snitt. Nå må regionene ha færre enn 20 nye tilfeller per 100.000 innbyggere totalt de to siste ukene.

Värmland og Västerbotten oppfyller det tidligere smittekravet med god margin, men ligger så vidt over de nye kravene.

Oppfyller testkrav

FHI har i tillegg til smittekravet også et krav om at færre enn fem prosent av alle utførte tester kan være positive de to siste ukene i snitt.

Alle län oppfyller testkravet, viser VGs kartlegging.

Du kan se hvor mange som tester positivt i alle län under:

Publisert: 16.07.20 kl. 06:09

Les også

Mer om Coronaviruset Sverige

Fra andre aviser