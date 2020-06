PÅGREPET: En demonstrant får røff behandling av spesialstyrken OMON i Minsk fredag. Foto: STR / AP

Dramatisk i Hviterussland: – Det brenner under føttene på diktatoren

Aleksandr Lukasjenko (65) har sittet ved makten i 26 år og bruker fortsatt spesialstyrker mot folket. Folket svarer med å vifte med tøfler. De håper på «tøffelrevolusjon».

Nå nettopp

Det er presidentvalg i Hviterussland den 9. august, og Aleksandr Lukasjenko har tydeligvis tenkt å fortsette som president.

Populære Viktor Babariko, som er en sterk kritiker av Lukasjenko, ble pågrepet torsdag, angivelig for økonomisk kriminalitet. Også en annen mulig presidentkandidat er arrestert.

Fredag ble minst 150 mennesker pågrepet da de protesterte i gatene i Minsk og andre byer.

– Uavhengige meningsmålinger viser at Lukasjenko reelt har svært lav oppslutning. På kort sikt kan Lukasjenko bruke det repressive apparatet, KGB og påtalemyndigheter, det er det som er det skumleste. Men på langt sikt er hans tid over, sier Inna Sangadzhiyeva i Helsingforskomiteen til VG.

Dette gjorde Hviterussland kjent i vår:

– Det brenner under føttene på diktatoren, mener Hviterussland-kjenneren.

Hviterusserne kaller ham for «kakerlakken». Derfor går de nå ute i gatene og vifter med tøfler. Tøfler som de har tenkt å bruke til å knuse «kakerlakken».

Sangadzhiyeva fastslår at Lukasjenko-regimet vil ha status quo, mens folk flest vil ha endring i Hviterussland, som ble selvstendig land etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991.

26 ÅR: Aleksandr Lukasjenko har sittet ved makten i Hviterussland siden 1994. Det er atskillig lengre enn selv Vladimir Putin (foran) har styrt Russland. Foto: Mikhail Klimentyev / Pool Sputnik Kreml

– President Lukasjenko pleier egentlig å tillate opposisjonskandidatene å stille til valg. Tidligere fikk de lov til å vise seg på statlig kontrollert TV i noen minutter. Dette gjorde Lukasjenko for å blidgjøre Vesten og terge/provosere Vladimir Putin – og for å få økonomisk gevinst fra begge.

– Men denne tiden er over. Hviterussere er rett og slett lei av å se den samme personen ved makten i 26 år. Folk stiller seg i kjeder for å vise sin støtte til andre kandidater. Særlig tre mann utpeker seg: Sergei Tikhanovskij, Viktor Babariko og Valerij Tsepkalo. De første to allerede fengslet, Tsepkalo blir stadig truet, forteller Inna Sangadzhiyeva.

«TØFFELREVOLUSJON»: Hviterussere kaller presidenten for «kakerlakken» – og nå vil de prøve å knuse ham med tøflene sine. Foto: VASILY FEDOSENKO / X00829

– Likevel fortsetter folk å protestere ved å stå i en flere kilometer lang kjede. Påtalemyndigheter går løs på de mest aktive.

les også Hva skjer med Russland etter Putin?

Aleksandr Lukasjenko har i vår vært mye omtalt i vestlige medier, først og fremst fordi han har hatt en noe annen tilnærming til coronaviruset enn andre statsledere. Selv spilte han – som vanlig – ishockey med kompiser og uttalte at det ikke var noen fare.

– Lukasjenko oppfordret folk til å kjøre traktor – som en kur mot coronaviruset, han anbefalte dem også å drikke vodka, og han gjennomførte – i motsetning til Putin – 9. mai-paraden for seieren over nazistene som planlagt.

PÅGREPET: Viktor Babariko ga seg som banksjef og ble politiker. Det likte ikke president Lukasjenko. Nå er Babariko fengslet, anklaget for økonomiske lovbrudd. Foto: Vasily Fedosenko / X00829

– Lukasjenko er fortsatt diktator, men på en måte som en støvelmaker uten støvler, sier Inna Sangadzhiyeva – og forklarer hva hun mener med det:

– Propaganda virker ikke lenger, kilder for økonomisk påfyll er snart tomme og folk er ikke redde. Det virker som om også Lukasjenko forstår dette, og det er det som gjør ham stresset nå, sier Hviterussland-eksperten.

les også Lukasjenko: Ingen dør av corona i Hviterussland

Hun understreker at det hviterussiske samfunnet har endret seg, at folk er blitt mer bevisste over sine egne liv, og at det er en ny generasjon som ikke vil styres av Lukasjenko-generasjonen – med røtter fra Sovjet-tiden.

– De begynner å stille krav til myndighetene i staten de lever i. Og den staten er ikke Sovjetunionen, sier Inna Sangadzhiyeva.

Publisert: 24.06.20 kl. 02:36

Mer om Hviterussland Coronaviruset internasjonalt

Fra andre aviser