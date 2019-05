DØMT: Anna Sorokin under domsavsigelsen. Hun har fått stor oppmerksomhet for sine ulike antrekk under rettssaken, og magasinet GQ har rapport at 28-åringen leideinn stylist for å hjelpe seg. Foto: Reuters

Hevdet hun var tysk arving: Svindlet til seg millionbeløp

Gjennom å hevde at hun var en tysk arving, kom Anna Sorokin tett på New Yorks elite. Dommeren beskriver en kvinne «blendet av New Yorks glitter og glamour».

Anna Sorokin (28), eller Anna Delvey som hennes nye, rike venner i New York kjente henne som, er ifølge en fersk dom en kvinne med sansen for det gode liv: Privatfly, designerklær, dyre hotellovernattinger og Sancerre-vin.

Gjennom å hevde at hun var en tysk arving med en formue på 60 millioner euro, tok den unge kvinnen New Yorks elite med storm, skriver Reuters. I løpet av 2016 og 2017 klarte hun ifølge aktoratet å svindle til seg hele 275.00 amerikanske dollar – i overkant av 2,4 millioner norske kroner.

– Hun ville ha alt store penger kunne kjøpe, bortsett fra at hun ikke hadde store penger, sa dommer Diane Kiesel i retten i New York torsdag, og beskrev en kvinne «blendet av New Yorks glitter og glamour».

GRÅT: Anna Sorokin gråt under domsavsigelsen i New York torsdag. Påtalemyndigheten mener imidlertid at hun ikke har vist tegn til anger. – Den eneste gangen hun viste følelser, var da hun begynte å gråte fordi hun ikke likte klærne hun hadde fått fra fengselsvesenet, sa Catherine McCaw, en av anklagerne fra statsadvokatkontoret i Manhattan i retten. Foto: AP

Sorokin, som har sittet fengslet i over 500 dager allerede, ble kjent skyldig av en jury i april. De mente hun hadde svindlet til seg over 200.000 amerikanske dollar – minst 1,7 millioner norske kroner – gjennom flere tilfeller av grov svindel.

Torsdag fikk hun altså dommen: Fire til tolv år i fengsel, skriver Reuters. Det betyr at 28-åringen kan søke om prøveløslatelse etter at hun har sonet fire år av straffen. Hun må også betale erstatning på 199.000 amerikanske dollar, og en bot på 24.000 dollar.

«Fake it till you make it»

Omfanget av svindelen er stort. Gjennom forfalskede bankutskrifter klarte Sorokin for eksempel å overbevise en bank om å gi henne et lån på 100.000 amerikanske dollar, ifølge dommen. Opprinnelig hadde hun søkt om å få 22 millioner dollar. Pengene skulle finansiere en privat kunstklubb hun ville åpne på Manhattan.

Isteden gikk de til shopping, skriver Buzzfeed, i tillegg til at 30.000 dollar ble brukt til å betale ubetalte regninger på boutiquehotellet 11 Howard i Soho i New York, hvor hun sjekket inn i 2017.

Like etter at dommen falt, sa Sorokins forsvarer Todd Spodek til reportere at fengselsstraffen var som forventet, men at Sorokin vil anke, skriver AP.

– Hun har det ok. Hun er en tøff kvinne, sa han.

Selv sa 28-åringen, som flyttet til Tyskland fra Russland med foreldrene da hun var tenåring, bare noen få ord i retten:

– Unnskyld for feilene jeg har gjort.

Forsvarer Spodek har under rettssakens innledende faser sagt at «det er litt av Anna i alle – alle lyver litt», skriver The Guardian. Han forsøkte å få juryen med på at det i New York er akseptert praksis at man må «Fake it till you make it». Det hun har gjort er uetisk, men ikke ulovlig, hevdet advokaten – fordi hun hadde tenkt å betale folk tilbake.

– Enhver millenial vil fortelle deg at det ikke er uvanlig å lide av stormannsgalskap, sier han.

– Anna kjente alle

Svindelsaken har fått stor oppmerksomhet i USA , og både Lena Dunham (Girls) og Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) skal ifølge Buzzfeed jobbe med å lage TV-serier av den utrolige historien, for henholdsvis Netflix og HBO.

Anna Delvey ble for alvor et kjent navn i New York i fjor, da magasinet New York i mai fortalte historien om hvordan hun klarte å lure New York-eliten. En resepsjonist på hotellet 11 Howard forteller blant annet at Anna inviterte henne med på massasjer, manikyr-behandlinger og kjendisfester.

– Anna kjente alle, sier Neffatari Davis.

«SOHO-SVINDLEREN». Anna Sorokin er i USA blitt kjent som the «Soho grifter», eller «Soho-svindleren». Her under rettssaken 24. april. Foto: AP

En av dem Anna ble venn med, er fotoredaktør i Vanity Fair Rachel Williams, som også vitnet under rettssaken. I en artikkel i sitt eget magasin skriver Williams om sitt møte med svindleren og det som skal ha blitt en svært dyr og etter hvert mye omtalt ferietur til Marokko. Sorokin er imidlertid ikke dømt for ha svindlet WIlliams, da juryen frafalt siktelsen på dette punktet.

– Hun kom inn i livet mitt iført Gucci-sandaler og Céline-briller. Hun viste meg en glamorøs og friksjonsfri verden av hotellovernattinger, Le Coucou-middager, infrarøde saunaer og Marokko-ferier. Så fikk hun mine 62.000 dollar til å forsvinne, skriver Williams, som har sikret seg en bokavtale verdt 300.000 amerikanske dollar med lanseringen av boken «My Friend Anna» nå i juli.

Etter at straffen er ferdigsonet, vil Sorokin sendes tilbake til Tyskland, sier USAs immigrasjonsdepartement.

