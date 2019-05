KrF-seier i regjering: Legger ikke ned Norad

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein orienterer i dag de ansatte i Norad på et allmøte klokken 10.00 om den endelige løsningen for arbeidsplassen deres.

REDDET NORAD: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF). Foto: Trond Solberg

Norads skjebne har vært uklar i over ett år, men i dag på et allmøte på Saga kino for ansatte i Norad og UD, legger KrFs utviklingsminister Dag Inge Ulstein frem den endelige løsningen.

Norad skal nå få ansvar for større deler av bistandsforvaltningen, mens Utenriksdepartementet skal dyrke politikkutvikling, overordnet innretting av bistanden og representasjon på viktige internasjonale arenaer, ifølge en pressemelding fra utviklingsminister Dag-Inge Ulstein fredag morgen.

Målet er å få en tydeligere arbeidsdeling mellom departement og direktorat.

Dette regnes av mange som en seier for KrF i regjering.

Sto i fare for nedleggelse

Tidligere utviklingsminister Nicolai Astrup (H) var den som startet opp arbeidet med bistandsreformen for ett år siden. Ifølge VGs opplysninger var ikke Astrup og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) lang unna en beslutning, da KrF trådte inn i regjering og reformen ble satt på vent. Det de skal ha lent mot, var en nedleggelse av Norad.

Det ville vært et enormt nederlag for KrF.

Bistand er partiets hjertesak , og KrF ønsket aller helst å få gjennomslag for et eget utvilkingsdepartement.

Under regjeringsforhandlingene argumenterte daværende KrF-leder Knut Arild Hareide hardt for at et eget departement måtte på plass for å kunne «rydde opp i det uføret norsk utviklingspolitikk er kommet i».

Det fikk ikke KrF gjennomslag for i regjeringesforhandlingene på Granavolden.

Dette var alternativene

Da Astrup satte i gang reformprosessen, varslet han at målet var å «spisse» bistanden og gjøre den mer effektiv. Senere la UD frem to alternativer for veivalget for Norsk bistand i i en rapport:

1) «Integrert modell» Norad legges ned, og UD styrkes. 2) «Delegert modell» Norads fagfolk flyttes til UD, mens Norad skal forvalte en større del av bistandsbudsjettet enn i dag. Det vil innebære en ny delegering av hvilke områder utviklingsministeren skal ha ansvar for som er de Norad har ansvar for, og hvilke områder utenriksministeren skal ha ansvar for.

I «limbo» i lang tid

Avklaringen kommer som en lettelse på Norads ansatte, som i minst et år har gått rundt i uvisshet om skjebnen til arbeidsplassen deres.

Samtidig som bistandsbudsjettet har gått opp og Norad har fått flere oppgaver i perioden, har de hatt ansettelsesfrys. Marianne Haugh i NTL Norad forteller at flere faste ansatte i viktige stillinger har sluttet, som de ikke har kunnet erstatte.

Hun karakteriserer den siste perioden Norad har vært inne i som en «limbosituasjon»:

– Det er også en del som reiser ut i tillegg til at fast ansatte slutter, og ikke like mange kommer tilbake som forventet. Man vil ikke gå tilbake til noe man ikke vet hva er, sier hun.

Ikke KrFs første reform-kamp

Forrige gang det ble gjennomført en større bistandsreform var i 2004, da Hilde Frafjord Johnson (KrF) var utviklingsminister. Etter tautrekking mellom ulike hensyn i bistand og utenriks, endte man opp med dagens modell: Beslutningsansvaret i bistandspolitikken har ligget hos Utenriksdepartementet, mens Norad kvalitetssikrer og forvalter

midlene som kanaliseres gjennom NGO-er, forskning og næringsliv.

Dette på tross av at en rapport som skulle utrede de mulige organiseringene på forhånd advarte mot en «mellomløsning». Den foreslo enten en full integrering av Norad i et utvidet utenriksdepartement, eller en rendyrking av UDs funksjon som policyutvikler og et styrket direktorat (Norad).

