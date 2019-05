arrow-left











expand-left arrow-right I SYRIA: Den norske kvinnen (28) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Far til norsk IS-kvinne: Får fortvilte meldinger fra Syria

Barna er syke, men får antibiotika som har gått ut på dato, skriver en norsk IS-kvinne til sin far i Oslo. De siste ukene har hun ikke fått kommunisere ut av leiren der norske IS-kvinner og deres barn holdes.

Meldingene fra kvinnen har hun sendt på en mobil hun fikk låne til seg for noen uker siden, men det er siste livstegn en fortvilet Oslo-mann har fått fra sin datter og hennes to små barn.

– Meldingene kommer bare sporadisk, og nå vet jeg ikke tilstanden for henne og barna. I de forrige meldingene jeg mottok fortalte hun om mangel på mat, og at barna er syke, men har fått feil medisiner, forteller IS-kvinnens far til VG.

– Hun forteller også at hun er blitt fratatt brev vi har forsøkt å sende via Det internasjonale Røde Kors (ICRC). Hun blir flyttet rundt, og myndighetene i leiren hindrer henne i å kommunisere med oss, sier faren.

ARVEN ETTER IS: 100 islamister dro fra Norge til Syria for å delta i hellig krig. Minst ti av dem var kvinner. 40 barn med tilknytning til Norge levde under Den islamske staten.

Oslo-mannen er svært bekymret for sine barnebarn, en jente på to år og en gutt på fire år. Gutten har en alvorlig lungesykdom.

pullquote – Når de har infeksjoner, men ikke får riktig behandling, så er det veldig alvorlig. Særlig for guttungen, som allerede er lungesyk. Vi står i fare for å miste ham, sier han om barnebarnet.

FORTVILTE MELDINGER: Disse WhatsApp-meldingene sendte den norske IS-kvinnen til sin far på en mobil hun fikk låne. De hvite meldingene er fra kvinnen i Syria, de grønne er svarene fra faren. Foto: Privat

Har bedt Norge om hjelp

Barnas mor er en 28 år gammel kvinne med norsk-pakistansk bakgrunn, som dro til Syria i slutten av 2012. Hun har overlevd terrorkalifatets endelige fall. Hun har tidligere vært gift med den kjente norske islamisten Bastian Vasquez, som er faren til hennes eldste barn. Man antar at Vasquez ble drept i 2015.

Kvinnen har forklart at hun angrer på at hun dro til Syria, men at hun aldri har sverget troskap til IS. Hennes forklaring er at hun ble nektet utreise av sin mann da hun forsøkte å forlate IS-området på et tidligere tidspunkt. Hun er forberedt på at hun likevel vil bli pågrepet og etterforsket av norsk politi.

Kvinnen har via sin advokat i Norge skrevet til Utenriksdepartementet (UD) og bedt om konsulær bistand for at barna skal få sine reisepapirer. Selv har hun fortsatt sitt norske pass.

Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere sagt at regjeringen vil prioritere å hente hjem foreldreløse barn. Samtidig sier hun at Norge også kan hente barna til norske IS-kvinner, men kun dersom de gir samtykke til at barna hentes ut alene.

IS-kvinnens familie i Norge advarer mot å splitte mor og barn. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har kommet med samme advarsel.

expand-left arrow-right SPRENGT KAPASITET: De medisinske og sanitære forholdene i al-Hol leiren er under et voldsomt press. Her trekker gutter hjem matvarer i selvlagde kjerrer, på de gjørmete veiene.

Onsdag kom nyheten om at de syv foreldreløse barna etter den norsk-svenske IS-krigeren Michael Skråmo har ankommet Sverige. Barneflokken er hentet hjem med hjelp fra svenske myndigheter, men først etter at barnas morfar selv dro til Syria og Irak.

Forsøkte å hente hjem datteren

Den norske mannen med en datter og barnebarn i leiren i Syria, har tidligere forklart VG hvordan han måtte kjøpe fri datteren fra IS, ved å betale over 20.000 kroner i løsepenger. Nå vurderer han å gjøre det samme som den svenske morfaren, og selv dra til Irak og Syria.

– Jeg er veldig glad for at de stakkars barna til Skråmo har fått komme hjem etter alt de har opplevd. Samtidig så tenker jeg at når svenskene henter hjem barn fra leiren i Syria, så er det mulig også for norske myndigheter, sier Oslo-mannen.

pullquote – Dersom det kan hjelpe så vil jeg vurdere å dra ned dit selv, men jeg håper å unngå det, fortsetter han.

Han har minnene fra da han forsøkte å hente hjem datteren fra Syria i januar 2013 i minne. Da ble han nektet av IS-medlemmer å ta med datteren hjem, ble truet, og måtte forlate området på en farlig og skremmende måte.

PS: VG har spurt Utenriksdepartementet (UD) om Norge vil lære av måten Sverige har hentet hjem de foreldreløse barna til Skråmo. Svaret er at UD ikke har noe nytt å tilføye, og viser til et intervju VG fikk med utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Publisert: 20.05.19 kl. 05:58