KONFLIKTFYLT FORHOLD: USAs president Donald Trump og Irans Hassan Rouhani. Foto: AP Foto: AP

Irans president: – Situasjonen er ikke egnet for samtaler

Irans president Hassan Rouhani tar til motmæle etter at Donald Trump på mandag kom med nye advarsler til landet.

Nå nettopp







Mandag møtte USAs president Donald Trump tilhengere i Pennsylvania, og på sin vei ut av Det hvite hus sa han til reportere fra nyhetsbyrået AP at Iran er «veldig fiendtlig».

Presidenten kom også med nye advarsler til hva som vil skje dersom Iran truer amerikanske interesser i Midtøsten, etter at han søndag skrev på Twitter at en krig ville bety slutten for Iran.

– Vi har ingen indikasjoner på at noe har skjedd eller kommer til å skje, men hvis det gjør det, så vil det åpenbart bli møtt med stor kraft, sa Trump mandag og la til:

– VI vil ikke ha noe valg.

Trump sa at USA foreløpig ikke er i samtaler med Iran, men at han er villig til å snakke «når de er klare».

Bakgrunn: Situasjonen tilspisser seg: – Reell fare for krig

Skal informere kongressen om situasjonen

Senere mandag sier Irans president Hassan Rouhani til det statlige nyhetsbyrået IRNA, ifølge Reuters, at han ikke ser samtaler mellom de to landene som et alternativ nå.

– Dagens situasjon er ikke egnet for samtaler, og det eneste valget vi har er motstand.

Tirsdag skal flere toppolitikere, blant dem USAs utenriksminister Mike Pompeo og fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan, møte i Capitol Hill for å gi Kongressen informasjon om situasjonen med Iran.

MØTTE VELGERE: Donald Trump under et arrangement i Pennsylvania mandag. «I love you», skrev han på Twitter etterpå. Foto: PA

Flere demokrater skal imidlertid skeptiske til informasjon fra Trumps kontor, og har ifølge AP bedt tidligere CIA-direktør John Brennan og Wendy Shermann, som forhandlet frem atomavtalen med Iran, om å komme til informasjonsmøtet og svare på spørsmål om Iran.

Bakgrunnen for dette skal være det de mener var villedende informasjon fra Bush-administrasjonen før Irak-krigen i 2003.

Tidligere har Trump gitt uttrykk for at han ikke ønsker en militær konflikt med Iran.

«Maximum pressure»

Til VG mandag sa Kjetil Selvik, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), at Trump med uttalelser som den han kom med søndag, advarer Iran forsøker å tvinge landet til forhandlingsbordet.

– Det Trump gjør nå er det som kalles «maximum pressure»- kampanjen. Han brøt jo med atomavtalen som hindret at Iran kunne utvikle atomvåpen, og han gjennomførte økonomiske sanksjoner. Iran står i en svakere posisjon enn da de inngikk atomavtalen, sa Selvik til VG.

Les også: Sabotasje og hastemøter: Spørsmål og svar om forholdet mellom USA og Iran

Jo Jakobsen, NTNU-professor og ekspert på internasjonal politikk, betegnet situasjonen som alvorlig:

– Dette er et spill, men et svært alvorlig et. Her har vi to parter som egentlig ikke ønsker et militært oppgjør mot hverandre, men det er en fare for at det skal gå for langt, sa han.

Publisert: 21.05.19 kl. 03:49