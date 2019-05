I DEN PERSISKE GULFEN: Den amerikanske marinen publiserte fredag bilder fra USS Abraham Lincoln som befinner seg i den persiske gulfen etter det USA kaller «trusler fra Iran». Foto: AP

Sabotasje og hastemøter: Spørsmål og svar om forholdet mellom Iran og USA

BEIRUT (VG) Det allerede spente forholdet mellom Iran og USA er skrudd til ytterligere. Søndag ble fire skip sabotert i Gulfen. Mandag endret USAs utenriksminister planene sine og reiste til Brussel på hastemøter.

Mandag dukket USAs utenriksminister Mike Pompeo overraskende opp i EU-hovedstaden Brussel. Han skulle egentlig vært i Moskva, men Pompeo mente det hastet å diskutere utviklingen i forholdet til Iran med EU-lederne.

Dagen før var, søndag, var dramatisk.

Myndighetene i De forente arabiske emirater meldte at nemlig at «fire sivile skip av ulik nasjonalitet ble rammet av sabotasje» langs landets østkyst.

Fakta om atomavtalen med Iran * Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. * Avtalen som formelt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet. * I bytte mot innsyn er økonomiske sanksjoner mot Iran og landets oljenæring blitt opphevet. * Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år fra avtalen ble inngått. * Samtidig har Iran godtatt åtte års videreføring av sanksjoner mot landets program for utvikling av langtrekkende raketter. * Avtalen trådte i kraft i januar 2016. Hvis Iran bryter den, kan FNs sanksjoner gjeninnføres i løpet av 65 dager. * Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen. * president Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekker seg fra avtalen og har varslet at USA vil gjenoppta alle de økonomiske sanksjonene mot landet. * Nøyaktig ett år etter kunngjorde iranske tjenestemenn at landet trekker seg fra deler av avtalen. Vis mer vg-expand-down

I ALL HAST: Mike Pompeo, USAs utenriksminister, besøkte EU og Brussel mandag. Foto: Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN

Meldingen kom bare få dager etter at USA varslet at de vil utstasjonere et amfibiefartøy og Patriot-missiler i Midtøsten som støtte for amerikanske militærfly som er blitt sendt til regionen for å avverge angivelige «iranske trusler».

Tidlig mandag morgen uttalte USA-allierte Saudi-Arabia at det var to av landets oljetankere som var sabotert. Oljetankerne er påført «betydelige skader», sa Saudi-Arabias energiminister ifølge NTB.

Ingen tok på seg skylden for sabotasjen, men flere pekte på Saudi-Arabias erkerival i Midtøsten, Iran.

Iran svarte med å si at de ønsket å granske sabotasjene.

– Sabotasje vil ikke stå ubesvart

På grunn av den raske eskaleringen i spenning mellom flere av Midtøstens mektigste aktører, snakket VG mandag med den libanesiske historikeren og Iran-kjenneren Makram Rabah, som underviser på Det amerikanske universitet i Beirut.

– USAs utenriksminister Mike Pompeo er i hastemøter med EU. Hvordan vil du beskrive den siste utviklingen mellom USA og Iran?

– Den siste utviklingen er forventet. Alle har ventet på Irans reaksjon på USAs forsøkt på å hindre Iran i å eksportere olje. Det vi så på søndag, med sabotasjer av oljefartøy, er et veldig Iran-likt trekk. Slike handlinger vil ikke stå ubesvart. Emiratene og USA er åpne på at de ønsker å utfordre Iran, og Trump ønsker å se en hard effekt av sanksjonene, sier Rabah.

Irans økonomi «blør»

Hvordan påvirker USAs sanksjoner nå Irans økonomi?

– Sanksjonene «påvirker» ikke bare Iran, det får virkelig deres økonomi til å blø. Iran trenger god økonomi blant annet til deres mange prosjekter i Syria og Libanon. En av effektene er at Iran ikke klarer å opprettholde den økonomiske infrastrukturen de gir sine mange militser, som Hizbollah i Libanon. Hizbollah har nå gått åpent ut og bedt om økonomisk støtte, og det har de aldri før måttet gjøre, sier Rabah.

Irans president Hassan Rouhani varslet i forrige uke at Iran vil slutte å eksportere overflødig uran og tungtvann, to betingelser i atomavtalen som Iran inngikk med seks stormakter for snart fire år siden.

Han truet samtidig med å gjenoppta høyanriking av uran hvis landet ikke får hjelp til å omgå amerikanske sanksjoner. Kunngjøringen i Teheran kom nøyaktig ett år etter at president Donald Trump ga beskjed om at USA ville trekke seg fra avtalen mellom Iran og seks av verdens stormakter.

ALLIERTE: Den regionale stormakten Iran har vært svært aktive i sin støtte til den syriske presidenten Bashar al-Assad, som de siste åtte årene har begått massive overgrep under krigen i Syria. Her møter Assad Irans president Hassan Rouhani. Foto: SalamPix/ABACA / ABACA

Økonomisk krigføring mer hardtslående

– Hvilken effekt vil Irans kunngjøring ha?

– Dette vil sakte, men sikkert isolere Iran ytterligere og gjøre det vanskeligere for europeiske politikere å samarbeide. Frankrikes president Emmanuel Macron har vært klar på at ethvert slikt trekk vil gjøre alt vanskeligere for forholdet mellom Iran og Europa. Det er dessuten en slik splittelse mellom Iran og de europeiske landene Trump ønsker å skape.

– Hva tror du vil skje i forholdet mellom Iran og USA fremover nå?

– Forholdet er i ferd med å eskalere ytterligere akkurat nå. Likevel tror jeg ikke det vil bli direkte militære konfrontasjon, i hvert fall ikke i den nærmeste fremtiden. Den økonomiske krigføringen vi ser nå er mye mer hardtslående enn militær konflikt. Den får Iran til å lide.

