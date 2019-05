USAs utenriksminister Mike Pompeo og Russlands president Vladimir Putin ble enige om å gå videre med fredsprosessen i Syria. Foto: Alexander Nemenov / AP / NTB scanpix

Pompeo: USA og Russland enige om veien videre i Syria

USA og Russland er enige om hvordan de kan finne en politisk løsning for krigsherjede Syria, sier Mike Pompeo etter møte president Vladimir Putin.

NTB-AFP

USAs utenriksminister Mike Pompeo møtte den russiske presidenten tirsdag. Han kommenterte samtalene kort på flyplassen ved Svartehavet etterpå. Den fastlåste politiske situasjonen rundt Syria var tema på møtet med Putin.

– Det er den politiske prosessen knyttet til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2254 det har hengt på, påpekte Pompeo.

Han sa videre at etter samtalene tirsdag var det gjensidig forståelse for at begge parter vil samarbeide for å få «låst opp» denne fastlåste situasjonen.

Opprette råd

USA og Russland støtter ulike sider i konflikten i Syria. Pompeo sier etter møtet med Putin at begge land støtter etablering av et råd som skal ha til oppgave å skissere en syrisk forfatning for landet etter krigen. Dette har vært et viktig element som ikke har kommet på plass ennå primært fordi partene ikke klarer å bli enige om sammensetningen i rådet.

– Vi hadde en svært produktiv samtale om veier videre i Syria, ting vi kan gjøre sammen der vi har felles interesser når det gjelder hvordan vi går videre med den politiske prosessen, sa Pompeo til pressen på flyplassen, før han reiste fra Russland.

Pompeo håper første skritt er å begynne prosessen med å sette sammen et forfatningsråd.

Nord-Korea-prat

Møtet mellom de to varte i nesten to timer, og Pompeo opplyste at det ble diskutert andre samarbeidsområder i Syria som han ikke kan offentliggjøre.

Forholdet til Nord-Korea ble også diskutert, der Pompeo etter møtet sier USA og Russland deler samme mål: Nedrustning av kjernefysiske våpen for Nord-Korea.

President Donald Trump har tidligere sagt han er glad for at Russland engasjerer seg i forhandlinger om Nord-Koreas atomvåpenprogram.

– Jeg tror vi deler samme målsetting, og jeg håper vi kan finne måter å samarbeide på. Han [Putin]forstår at USA kommer til å lede an, men jeg mener det er arenaer der vi kan samarbeide, sier Pompeo.

Pompeo besøkte hovedstaden Pyongyang i Nord-Korea fire ganger i fjor, men forhandlingene med landet har gått i stå. Pompeo står ikke spesielt høyt i kurs i Nord-Korea etter å ha avvist krav om å heve sanksjoner mot landet før en endelig avtale er i havn.

Publisert: 15.05.19 kl. 01:29