Svensk IS-mistenkt kvinne stilles for retten i Irak

Den 29 år gamle trebarnsmoren må møte i retten i Bagdad søndag, mistenkt for IS-koblinger. Der risikerer hun dødsstraff.

Den svenske kvinnen, som har konvertert til Islam, skal sammen med sine to små døtre ha reist til et IS-kontrollert område i Irak i 2014 for å bo sammen med sin mann. I løpet av tiden under IS fødte hun parets tredje barn. Det skriver den svenske kanalen SVT.

Mannen skal ha blitt drept i nærheten av byen Mosul i 2016.

I oktober i fjor måtte kvinnen møte i retten, anklaget for terrorforbindelser. Hun ble den gang frikjent for terroranklagene, men ble dømt til seks måneders fengsel fordi hun tok seg inn i landet ulovlig.

For en måneds tid siden ble det imidlertid kjent at det irakiske rettssystemet ikke godtok dommen, og at det dermed vil bli avholdt en ny rettsak, med samme anklagelser som tidligere: At kvinnen har hatt befatning med terrorgruppen IS.

Hun risikerer dermed en lang fengselsstraff, eller dødsstraff.

Siden rettsaken i fjor har kvinnen sittet fengslet i Bagdad sammen med andre utenlandske kvinner. Ifølge SVT bor 774 barn under 15 år i fengselet sammen med sine mødre, under det som beskrives som ekstremt vanskelige vilkår.

Den svenske ambassaden i Bagdad bekrefter overfor den svenske kanalen at de vil overvære rettssaken på søndag.

Norge vil ikke hente IS-mødre

VG har tidligere skrevet om hvordan 100 islamister dro fra Norge til Syria for å delta i hellig krig. Minst ti av dem var kvinner.

En av kvinnenes far forteller at han måtte kjøpe fri datteren ved å betale 20 000 kroner til IS. Den norsk-pakistanske Oslo-kvinnen har et sterkt ønske om å returnere til Norge, fordi hennes barn er syke.

Norske IS-kvinner risikerer straffeforfølgelse dersom de returnerer til Norge. Det bekrefter Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til VG.

PST anslår samtidig at rundt 40 barn med tilknytning til Norge har oppholdt seg i IS-området. Et flertall av partiene på Stortinget har uttalt at de vil hente hjem de norske IS-barna.

Norge har sagt at det ikke er aktuelt å hente hjem mødrene, og at foreldreløse barn vil bli prioritert. Men norske myndigheter sier også at det er svært komplisert å identifisere barna.

