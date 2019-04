PARADOKS: Julie Wilhelmsen sier det er et «utrolig paradoks» at Frode Berg som nøt tillit på den norsk-russiske grensen ble brukt i en etterretningsoperasjon. Foto: Jan Petter Lynau, VG

– Frode Berg-saken et «utrolig paradoks»

MOSKVA/ST. PETERSBURG (VG) Russisk retorikk kan være årsaken til at Frode Berg-saken ikke brukes i propaganda.

Nå nettopp







Som spesialist på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved NUPI, synes Julie Wilhelmsen at Frode Berg-saken er et «utrolig paradoks».

Nordmannen har siden 5. desember 2017 sittet fengslet i Moskva. Han er tiltalt for spionasje og aktor ba tirsdag om 14 år i høysikkerhetsfengsel for Berg. Hans russiske forsvarer Ilya Novikov sier de forventer hjelp fra norske myndigheter for å få ham løslatt.

Wilhelmsen kaller det et paradoks fordi Frode Berg, som var et symbol på godt samarbeid mellom Norge og Russland i nord, ble brukt av E-tjenesten i en etterretningsoperasjon inne i Russland.

– Når Russland har blitt sett på som en trussel og man skal drive spionasje for Norge mot Nordflåten, så velger E-tjenesten Frode Berg. Det gjør de kanskje nettopp fordi han nyter tillit på den andre siden. Da blir saken et eksempel russerne kan bruke på at man ikke kan stole på vestlige aktører, sier Wilhelmsen til VG.

– Vi ser nå at Norge nesten omtales som USAs forlengede arm, istedenfor at man ser på Norge som en selvstendig partner for Russland.

Lite om Berg i russisk media

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke spekulere i hvorfor Frode Berg-saken er lite omtalt i russiske medier. Wilhelmsen, på sin side, sier at russisk retorikk er «slående».

– Russerne kan si at det er typisk at Vesten hauser opp Skripal-saken og den type ting, mens de samtidig sier at Russland er fornuftige. Det er mange slike uttalelser fra Putin og Lavrov om dagen - om at Russland er en fornuftig normal aktør i internasjonal politikk, i motsetning til hvordan USA og Vesten opererer. Det kan være en grunn til at Frode Berg-saken ikke brukes så voldsomt i propagandaøyemed.

– Hvilken linje bør Norge legge seg på i St. Petersburg nå?

– Norske myndigheter har allerede lagt seg på en mer pragmatiske linje og de legger mer og mer vekt på det bilaterale samarbeid med Russland. Det innebærer blant annet at man ikke avviser det Russland sier, men at man heller ikke lytter for å legge seg flat eller gjøre det man blir bedt om. Jeg regner med at det i større grad blir en mer sober, pragmatisk «Hva sier de og dette er mer det vi mener»-type samtale.

Dette bør de ikke gjøre

– Hva bør de ikke gjøre?

– Jeg mener de bør klare å holde balansen. Det er jo ikke slik at vi skal signalisere at brudd på folkeretten er greit. Norge skal ikke verbalt legitimere verken utvikling i Russland eller folkerettsbruddene Russland har stått for, men samtidig bør de på den andre siden nok ikke legge seg på en moraliserende linje og late som om Russland er eneste stat i verden som bryter folkeretten. For det er den dessverre ikke.

– Hvordan kan Norge få mest mulig ut av denne turen her?

– Jeg tror det viktigste med denne turen her er å åpne kommunikasjonkanalene og å opprette kontakt. De må utrykke hvor Norge står og lytte til hva russerne sier, så får man heller overveie etterpå hva man gjør med det de sier. Det skader i hvert fall ikke å lytte til hva de sier.

– Vil det være lurt av Erna Solberg å ta opp Frode Bergs sak nå?

– Jeg vil tro at det er en type sak, hvor den mest sannsynlige løsningen er en eller annen utveksling. Om det blir diskutert, så vil jeg ikke tro at vi får høre noe om det. Men det ville vært veldig rart å ikke snakke om Frode Berg-saken.

SAMMEN: Statsminister Erna Solberg og president Vladimir Putin på samme scene under Arctic Forum. Foto: Gisle Oddstad

Taus om Berg

– Vi har ett overordnet mål, det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi i liten grad kommer til å kommentere dette, sa Solberg i forkant av møtet med Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg.

– Vil du ta opp møtet med Frode Berg i møtet med Putin?

– Nei, som jeg har sagt vil jeg ikke kommentere saker vi tar opp før vi har hatt et møte, sa Solberg til VG.

På spørsmål fra NRK svarer Vladimir Putin at han ikke kan uttale seg om saken før det foreligger en dom.

– Jeg kan bare benåde en mann som er dømt, sa Putin da pressen møtte ham og Solberg like før deres møte i St. Petersburg i ettermiddag.

Kan han benådes?

Det har tidligere blitt spekulert i om Frode Bergs alder vil spille inn ved en eventuell benådning. Wilhelmsen tror ikke det er særlig aktuelt i denne saken.

– Frode Berg er sannsynligvis tatt for å ha forsøkt å kjøpe informasjon om Nordflåten for Nato og fra det perspektivet så tror jeg ikke det er mye håp for en benådning. Det er derfor dette med utveksling kanskje er det mest realistiske.

Godt forhold, men utfordringer

Solberg sa tidligere tirsdag at Norge og Russland har et godt forhold, men med utfordringer. Hun nevner blant annet situasjonen i Ukraina, sanksjonene og motsanksjonene som har fulgt.

– Det setter noen begrensninger for det økonomiske samarbeidet vi tidligere hadde, sa hun.

Publisert: 09.04.19 kl. 16:30