INGEN OVERLEVENDE: Flyet av typen Boeing 737–800 styrtet utenfor Teheran i Iran natt til onsdag. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Rapport: Ukrainsk fly forsøkte å snu før dødsulykken

Besetningen på flyet skal heller aldri ha bedt om hjelp, viser Irans innledende etterforskning.

Hva som gikk galt da det ukrainske passasjerflyet med 176 passasjerer styrtet kort tid etter det tok av fra Tehran onsdag morgen, er foreløpig uklart, men etterforskningen er i full gang:

Irans foreløpige undersøkelser viser at flyet forsøkte å snu, og heller aldri ba om hjelp over radio før det styrtet, ifølge AP.

Flyet skal ha vært i brann mens det ennå var i luften. Irans luftfartsmyndigheter siterer vitner på bakken og i et passerende fly høyt oppe på de nye detaljene.

Canada i sorg: 63 statsborgere omkom

Da flyet traff bakken kort tid etter at det hadde tatt av fra flyplassen i Teheran, oppsto en massiv eksplosjon, trolig også fordi det var fullt med drivstoff for turen som var planlagt å gå til Ukraina.

Rapporten bekrefter at begge de «svarte boksene» med potensielt interessante opplysninger og cockpit-kommunikasjon er funnet, men at de er ødelagte, og at deler av minnet på dem er borte som følge av dette. Iran har sagt at de ikke vil la den amerikanske flyprodusenten Boeing undersøke ferdskriverne selv.

Etterforskerne utelukker foreløpig at elektromagnetisk forstyrrelse eller laser er årsaken til styrten, skriver NTB.

Reuters omtalte også tidligere at det tyder på at ulykken skyldes en teknisk feil og ikke et angrep, ifølge anonyme sikkerhetskilder. Den kanadiske kilden sier til nyhetsbyrået at det finnes bevis på at motoren var overopphetet.

En video som ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA skal vise flystyrten, viser flammer fra flyet sekunder før det krasjer.

Ihor Sosnovsky, som er visepresident i det ukrainske flyselskapet Ukraine International Airlines, sier han tror det er usannsynlig at styrten skyldes en feil fra mannskapets side.

– Gitt mannskapets erfaring, er sannsynligheten for feil minimal. Vi vurderer ikke engang dette som en mulighet, sier han i en uttalelse, skriver CNN.

Sosnovsky legger vekt på at flyplassen Imam Khomeini i Teheran er kjent for å være vanskelig, og at selskapet derfor gjennom flere år har brukt den til å drive trening med fly av typen som styrtet, Boeing 737, for å vurdere hvor gode pilotene er til å håndtere nødssituasjoner.

Ber folk la være å konspirere

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har erklært landesorg torsdag 9. januar. I en uttalelse publisert tidlig torsdag morgen, sier presidenten at det er i alles interesse å komme til bunns i årsaken i ulykken. Samtidig ber han folk avstå fra å konspirere:

– Forhastede slutninger kan forstyrre sannheten. Vi må minst vente til det kommer en foreløpig rapport. Jeg ber alle, spesielt siden Ukraina står i en informasjonskrig, om å avstå fra spekulasjoner, sier han.

Ukrainske etterforskere er også sendt til Iran for å etterforske ulykken.

SØRGEDAG: President Volodymyr Zelenskyj har erklært landesorg torsdag. Samtidig ber han folk avstå fra å konspirere. Her legger han ned blomster til minne om ofrene. Foto: Det ukrainske presidentkontoret

Ulike beskjeder

Ukrainas ambassade i Teheran meldte først at styrten skyldtes en motorfeil, og ikke et angrep, men trakk senere tilbake denne meldingen.

Flyet kom opp i en høyde på nesten 8000 fot, før det plutselig forsvant fra radaren, viser data fra FlightRadar24. Michael Goldfarb, tidligere stabssjef i USAs luftfartsmyndigheter FAA (Federal Aviation Administration), sa onsdag kveld til CNN at dette er veldig uvanlig.

Publisert: 09.01.20 kl. 07:12 Oppdatert: 09.01.20 kl. 09:10

