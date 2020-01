SENATOR: Republikanernes John Kennedy i hallen utenfor senatssalen onsdag kveld amerikansk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Riksrettssaken: – Senatorene kjente ikke saken

WASHINGTON D.C. (VG) Demokratene begynte onsdag å argumentere for hvorfor Donald Trump bør avsettes. Den republikanske senatoren John Kennedy sier mye var nytt.

Til tross for mange gjentagelser under andre dag av riksrettssaken mot president Donald Trump, bedyret flere senatorer at de allerede har fått nye opplysninger.

– Senatorene kjente ikke saken, de gjorde virkelig ikke det, sier han.

– Hvis du spør Senatet, vil ni av ti si at de ikke har lest referatene fra prosessen i Representantenes hus. Den tiende som sier noe annet, lyver. Folk har sett ulike nyhetssaker. Men folk har vært opptatt av å være senatorer, og har derfor ikke hørt saken skikkelig, fortsatte Kennedy.

Han la til at han har notert seg mange spørsmål som han vurderer å stille senere i riksrettssaken.

Også demokraten Chris Coons forteller at flere ting var nytt for ham før riksrettssaken startet.

– Jeg hadde ikke sett alt samlet, med en klar sammenhengende historie, og noen av de essensielle delene av vitnemålene spilt på nytt. Jeg synes de presenterte en overbevisende sak i dag, sier Coons til VG.

– Visepresidentens rådgiver, Jennifer Williams, jeg hadde ikke fått meg hennes vitnemål. Det var også flere tekstmeldinger jeg ikke hadde sett tidligere, legger han senere til.

Strenge regler

I senatssalen sitter de 100 folkevalgte som skal avgjøre om Donald Trump er skyldig i anklagene mot ham. På den ene siden av talerstolen satt Trumps forsvarsteam rundt et bord. Kongressmedlemmene, som fungerer som en påtalemyndighet i saken, var samlet på den andre siden.

Reglene er strenge: Det er ikke lov til å ta med mobil, det er kun lov til å drikke vann eller melk og det er ikke tillatt å snakke.

I middagspausen hastet mange av de folkevalgte inn til nærliggende rom. Republikanerne fikk servert varm mat med nachochips.

På spørsmål fra VG om hvordan det er å sitte i ro i så mange timer, svarte demokraten Patrick Leahy:

– Jeg får spørsmål om jeg savner telefonen min, og da spøker jeg om «my precious». Men det har vært frigjørende. Når folk ringer til kontoret mitt nå, sier de «han vil gjerne snakke med deg, men han kan ikke», og da sier de «ok, bare si at vi har ringt. Jeg elsker det, sa Leahy spøkefullt.

En annen demokratisk senator, Chris Coons fra Delaware, synes det var forfriskende å være uten telefon.

– Medarbeiderne mine var veldig engstelige for om jeg ville klare en hel dag uten iPhonen min. Jeg måtte minne dem om at jeg kom meg gjennom fire år med kjemistudier og en jusutdanning på tre år før iPhonen engang var oppfunnet.

SPØKTE: Chris Coons skapte latter da han i pausen skrittet over de røde tauene som begrenser hvor journalistene kan stå. Her er han på vei tilbake til senatssalen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Dannet en sammenhengende historie

Onsdag begynte Demokratene å legge frem sin sak mot USAs president. De har fått totalt 24 timer til å bevise at Donald Trump ba et annet land sverte en politisk motstander for egen, personlig vinning.

Adam Schiff, Demokratenes hovedanklager, startet med et innlegg på over to timer. Mot slutten avbrøt han seg selv for å opplyse at det bare var ti minutter igjen av innlegget hans.

Resten av kvelden i Washington D.C. byttet anklagerne på å danne en sammenhengende historie om Trumps press mot Ukraina. En rekke tekstmeldinger, dokumenter og videoklipp ble vist på storskjerm.

En av de syv anklagerne, Sylvia Garcia, viste frem flere nyhetsinnslag som skulle underbygge at Trump var personlig engasjert i å få Ukraina til å etterforske Joe Biden og sønnen hans, Hunter.

– Visste hva de måtte gjøre

Val Demings, tidligere politisjef i Orlando, viste til vitner som beskrev at et møte i Det hvite hus og militærhjelp på over tre milliarder norske kroner ble brukt som pressmiddel.

Hun spilte av Russland-ekspert Fiona Hills vitnemål i Representantenes hus, der saken ble gransket før den ble sendt videre til Senatet. Hills gjengivelse av tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton var ett av de mest eksplosive sitatene fra granskingen:

«– Si til Eisenberg (advokat i det nasjonale sikkerhetsrådet, journ.anm.) at jeg ikke er en del av narkotikahandelen Sondland og Mulvaney koker i hop.

– Hva mente han med «narkotikaavtalen Sondland og Mulvaney koker sammen?

– Jeg tolket det som etterforskninger i bytte med et møte.

– Snakket du med advokatene om dette?

– Det gjorde jeg absolutt.»

Demings trakk også frem EU-ambassadør Gordon Sondlands innrømmelse om at han hadde gitt beskjed til ukrainske representanter om de måtte kunngjøre en etterforskning for å få en telefonsamtale med Trump.

– Disse bevisene viser at Ukraina visste hva de måtte gjøre for å fortjene et møte med presidenten, konkluderte Demings.

Lange dager

Men da VG var inne fem timer inn i fremleggene, var flere senatorer åpenbart rastløse:

Amy Klobuchar, en av senatorene som kjemper for å bli Demokratenes presidentkandidat, reiste seg fra plassen sin og gikk bort for å snakke med en kollega. Tre republikanere sto en kort stund sammen langs den ene veggen. Flere reiste seg fra stolene sine for å strekke på beina.

Mitt Romney, en kjent republikansk senator, noterte ivrig. Det samme gjorde Demokratenes Elizabeth Warren, som også driver valgkamp for å bli presidentkandidat.

Slik fortsetter saken

Torsdag fortsetter Demokratene å presentere sitt syn på saken. De kan bruke maksimalt tre dager. Senere overtar Det hvite hus, som har like lang tid.

Etter at begge sider har fått presentert saken sin får senatorene stille spørsmål via høyesterettsjustitiarius John Roberts. Deretter skal Senatet, ifølge reglene som er lagt frem, stemme over hvorvidt det skal kalles inn vitner.

Siden Republikanerne har flertall i Senatet blir Donald Trump etter alt å dømme frikjent.

