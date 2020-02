VIL BLI PRESIDENT: Senator Elisabeth Warren. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nå kommer resultatene fra Iowa

App-problemer og telefontrøbbel sørget for forsinkede valgresultater i årets første nominasjonsvalg. Klokken 23 i kveld norsk tid annonseres resultatene fra Iowa.

Nå nettopp

Sent tirsdag kveld annonserte lederen for det demokratiske partiet i Iowa, Troy Price, at hoveddelen av resultatene fra primærvalget i delstaten ville bli offentliggjort klokken 17 amerikansk tid, altså klokken 23 norsk tid. Det melder CNN.

Resultatene av demokratenes første nominasjonsvalg i Iowa var ventet rundt klokken 04 natt til i går norsk tid, men slik gikk det ikke. Først en time før midnatt, nærmere et døgn senere, begynte de å tikke inn.

VIL BLI PRESIDENT: Senator Bernie Sanders. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun understreket at de ikke var hacket eller utsatt for noen form for innblanding utenfra.

Problemene skal ha kommet etter at man fra de ulike velgermøtene ikke klarte å melde inn resultatet via en ny app, som var tenkt brukt.

Forsinkelsen skyldtes ifølge det demokratiske partiet i Iowa tekniske problemer.

– Vi har funnet uoverensstemmelser i tre av resultatene. Vi må også bruke bilder og dokumenter for å sikre oss at alle resultatene stemmer overens og at tallene vi rapporterer er riktige, sa Mandy McClure som er kommunikasjonssjef for demokratene i delstaten.

I de distriktene som hadde problemer med appen, måtte arrangøren for hvert velgermøte ringe inn resultatene istedenfor, men mange slet med å komme gjennom.

Kritikken haglet etter fadesen, og mange spør om de spesielle folkemøtene, som man bruker ved nominasjonsvalget i Iowa, har utspilt sin rolle.

VIL BLI PRESIDENT: Tidligere visepresident Joe Biden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Blant de mange som reagerer er Julián Castro, som nylig trakk seg som presidentkandidat:

– Dette er et totalt kaos. Jeg respekterer folk I Iowa, de har vært fantastiske. Men det er tydelig at systemet er ødelagt, skrev han på Twitter.

De demokratiske presidentkandidatene kjemper om 41 ulike delegater i delstaten – en liten andel av de 1991 som trengs for å stikke av med seieren og bli demokraten som stiller mot Donald Trump i høstens valg.

VIL BLI PRESIDENT: Pete Buttigieg. Foto: BRENDAN MCDERMID/Reuters

Valget anses likevel som viktig fordi Iowa er den første delstaten som holder nominasjonsvalg, og et godt resultat her tradisjonelt har betydd mye omtale og flere donasjoner, samtidig som det kan påvirke velgerne i de neste statene som holder valg.

Publisert: 04.02.20 kl. 22:57

Flere artikler

Fra andre aviser