Usikkerhet rundt de svarte boksene etter nedskytingen i Iran

Fredag meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA at det ikke er besluttet at ferdskriveren og taleregistratoren, eller de såkalte svarte boksene, skal sendes til Ukraina, slik det tidligere er meldt.

– Vi forsøker å avlese de svarte boksene her i Iran. Ellers er vårt alternativ Ukraina og Frankrike, men ingen beslutning er foreløpig tatt om å sende dem til et annet land, uttalte Hassan Rezaeifar, som tilhører Irans sivile luftfartsmyndigheter og er ansvarlig for havarietterforskningen.

Ifølge nyhetsbyrået AP uttalte Rezaeifar angivelig også til IRNA at «de svarte boksene fra det ukrainske Boeing-flyet er i iranske hender», og at de ikke har «planer om å sende dem ut». Det skriver ABC News.

Rezaeifar ble også sitert av det iranske nyhetsbyrået Tasnim lørdag, derimot med en angivelig uttalelse om at de svarte boksene vil bli sendt til Ukraina, hvor franske, amerikanske og canadiske eksperter vil bidra med å analysere dataene fra dem.

Det er fra tidligere kjent at boksene er skadet, men at de fortsatt kan inneholde viktig informasjon.

De ulike uttalelsene gjør det foreløpig uklart hvorvidt iranske myndigheter vil sende boksene ut av landet eller ei.

Har erkjent nedskyting

Alle de 176 menneskene om bord mistet livet da det ukrainske Boeing 737-800-flyet gikk i bakken kort tid etter avgang fra Irans hovedstad Teheran 8. januar. De fleste av ofrene var iranere.

Iranske myndigheter oppga først at flystyrten skyldtes en teknisk feil, men etter tre dager kom bekreftelsen på beskyldningene fra blant annet Canada og USA, som mente å ha opplysninger om at flyet ble skutt ned.

Fra iranske myndigheter het det at flyet ble oppfattet som et fiendtlig mål – og at det ble skutt ned ved en feil. Videre het det at militærets beredskap var på høyeste nivå på grunn av den spente situasjonen med USA.

President Hassan Rouhani har siden lovet at alle omstendigheter rundt nedskytingen skal gjennomgås og etterforskes.

Vil ha boksene til Frankrike eller Ukraina

Canadas statlige etat for transportsikkerhet (TSB), gjentok søndag kravet om at boksene skal sendes til enten Frankrike eller Ukraina, ifølge Reuters.

I en uttalelse sa TSB at to av deres etterforskere har forlatt Iran etter et seks dagers langt opphold hvor de har arbeidet med å undersøke flyvraket.

I uttalelsen sier canadiske myndigheter at de «forstår» at de svarte boksene fortsatt befinner seg i Iran, og la til: «det er fortsatt ingen sikre planer for når og hvor dataene fra de svarte boksene vil lastes ned og analyseres».

Canadas utenriksminister Francois-Philippe Champagne skal søndag ha skrevet til sin iranske motpart, Mohammad Javad Zarif, og understreket at boksene snarlig bør sendes til Ukraina eller Frankrike.

Canadas statsminister Justin Trudeau uttalte fredag at han ønsket at Iran skal sende boksene til Frankrike, og understreket samtidig at landet er et av få som har mulighet til å lese data fra skadede ferdskrivere og taleregistratorer.

63 av de omkomne i flykrasjen var Canadiere. Det var også elleve ukrainere, ti svensker, sju afghanere og tre briter om bord.

