USIKKERT: Bildet er tatt av VGs fotograf Harald Henden i Moria-leiren i desember 2019.

Ingen forslag for Moria-barna vedtatt

Stortinget stemte over saken torsdag ettermiddag. Striden står om hva som skal skje med barna i den beryktede Moria-flyktningleiren på Lesvos.

Solberg-regjeringen har slitt med å bli enige om de skal hente mindreårige fra Moria.

Tirsdag kom det fram at Høyre har snudd og blitt enige med regjeringspartnerne KrF og Venstre om å ta imot asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre land gjør det samme.

– Vi må forståelig nok komme tilbake til tidspunkt og antall barn, sa justisminister Monica Mæland (H) til NTB da.

Fra klokken 14.00 torsdag ble det votert på Stortinget. Der ble innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen vedtatt og ytterligere 13 forlag forkastet, noe som medfører at ingen av forlagene om å evakuere barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge vedtas.

– Det er trist og uansvarlig at regjeringen går inn for et forslag som ikke gir noen sikkerhet for at et eneste barn fra leirene i Hellas blir evakuert til Norge. Flyktninger i Hellas lever i en akutt krisesituasjon. Norge kan ikke sitte og vente på andre før vi tar ansvar, sier stortingsrepresentant for SV og leder i kommunal- og forvaltningskomiteen Karin Andersen.

TIL EUROPA: Noen av barna i Moria-leiren avbildet 4. mai.

Flyktninghjelpen og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener at Norge bør ta imot 750 asylsøkere fra leirene i Hellas. Det er samme antall som ble tatt imot fra Hellas i 2016.

Justisministeren viser til at det den gang nesten bare var Norge som levde opp til sine løfter om å relokalisere, altså avlaste Hellas for flyktninger.

les også Høyre vil ta imot Hellas-barna: – Trenger ikke vente

– Derfor er det avgjørende at andre europeiske land faktisk bidrar til å relokalisere sammen med oss, sier Monica Mæland onsdag.

For snart tre uker siden ba regjeringen om en to ukers frist for å komme til Stortinget med en løsning for barna i Moria.

Statssekretær Hilde Barstad (H) i Justis- og beredskapsdepartementet skrev til VG forrige uke at det var avgjørende med en felleseuropeisk varig ordning for at regjeringen skal si ja til å ta imot Moria-barn.

les også Bondevik vil ha Moria-barna til Norge: – Vi kan ikke se på denne lidelsen uten å gjøre noe

Innledningsvis mente Høyre, til tross for tungt press fra KrF og Venstre, at dugnaden som nå er på gang i Europa for å ta imot mindreårige, enslige asylsøkere fra Moira-leiren, ikke var noen god løsning.

Opposisjonspartiene har vært positive til å hente asylsøkere fra leirene på Lesvos og andre greske øyer.

Ifølge NTB har 105 kommuner og en lang rekke organisasjoner har stilt seg bak kravet om å hente barn fra Moria. Fra KrF kom det signaler om at partiet kunne komme til å bryte med Høyre og regjeringen i Moria-saken.

Tidligere statsminister og KrF-nestor Kjell Magne Bondevik slo forrige uke fast at Norge har et moralsk ansvar for å hente flyktninger fra de greske flyktningleirene.

I 2017 var VG i Moria-leiren. Se hvordan det så ut da:

Samtidig som den politiske diskusjonen pågår for fullt i Norge og EU, nærmer coronaviruset seg Moria-leirens 20.000 beboere.

For to uker siden fikk Lesvos påvist sine første tilfeller av coronavirus blant migranter, da 70 asylsøkere ankom i båt fra Tyrkia. Blant dem testet to personer positivt for covid-19, ifølge The Guardian.

Humanitære organisasjoner har advart mot hvilket skrekkscenario som kan oppstå hvis viruset trenger inn i den overfylte Moria-leiren, der hygieneforholdene er prekære og det ikke er plass til å holde avstand.

