DØD: Esmeralda ble bare tre år gammel. Foto: Privat

Drapet som ryster Sverige: Esmeralda (3) ble mishandlet og dopet ned før sin død

Om treåringen hadde fått helsehjelp, kunne hun ha overlevd, viser den rettsmedisinske undersøkelsen. I stedet lot foreldrene den lille jenta ligge død i to døgn.

– Vi våget ikke å ringe. Skjer det noe med et barn, er det alltid foreldrenes feil, sier den drapstiltalte moren, ifølge avhørsprotokoller den svenske avisen Aftonbladet har fått tilgang til.

Mandag startet rettssaken mot kvinnen i Norrköpings tingrett, hvor moren også er tiltalt for grov mishandling mot et yngre søsken av Esmeralda.

Det var i slutten av januar at politiet kom til leiligheten i Norrköping etter at en pårørende hadde slått alarm. I boligen fant politiet den døde treåringen. Det skulle vise seg at hun hadde ligget død i to dager.

I etterforskningen fremgår det at foreldrenes forklaring var at datteren døde etter en skli-ulykke i badekaret, og at de skal ha forsøkt å utføre hjerte- og lungeredning.

– Vi våget ikke å ringe, ringer vi nå og sier at hun har sklidd og omkommet, så kommer vi til å måtte sitte inne på livstid. Det var akkurat dette vi visste. Skjer det noe med et barn er det alltid foreldrenes feil, sa jentas mor i et av de første politiavhørene.

Fikk omsorgen tilbake

Esmeralda ble født i april 2016 og ble tatt hånd om av barnevernet da hun bare var noen dager gammel. De neste årene tilbrakte hun i fosterhjem.

Etter en klage fra jentas biologiske foreldre, besluttet en domstol i Jönköping at Esmeralda skulle flytte hjem igjen ved treårsalderen. Dommen er blitt kraftig kritisert.

Ti måneder etter at de biologiske foreldrene overtok omsorgen igjen, ble jentebarnet funnet død. Sosialkontoret i Norrköping har etter en internutredning kommet frem til at de ikke har sviktet på noen måte som skulle ha forhindret jentas død.

Hadde narkotika i kroppen

Etter Esmeraldas død ble begge foreldrene pågrepet. Ifølge etterforskningen skal dødsårsaken være en kombinasjon av stump vold og pustestopp på grunn av narkotiske stoffer. Det er blitt funnet sport av narkotika i Esmeraldas kropp, i tillegg til i en mugge hvor smokkene hennes ble oppbevart.

Obduksjonsrapporten slår fast at Esmeralda «skulle ha hatt middels til gode sjanser til å overleve om hun raskt hadde fått adekvat helsehjelp».

I februar døde faren mens han satt i varetekt. Hendelsen er fremdeles under etterforskning.

Bildet som moren har formidlet er forandret. Mannen som tidligere ble beskrevet som kjærlighetsfull, omtaler hun nå som kontrollerende og voldelig, og påstår at han hadde gitt henne narkotika.

– Men til tross for alt dette så har jeg så vanskelig for å forestille meg at han skulle dope barnet, sier moren.

Hun har selv testet positivt for samtlige narkotiske stoffer som ble funnet i Esmeraldas kropp, men er helt uforstående til hvordan datteren kan ha fått dem i seg.

– Jeg stengte av

Moren har konsekvent nektet straffskyld. Men fra å først ha fortalt detaljert om hva som hendte, sa hun i senere avhør at hun bare hadde hatt «en fornemmelse» av at Esmeralda slo seg på badet. Etter det skal hun ha tatt svakere stoffer. «Det er som en tåke».

– Da jeg satt i sofaen i stuen etterpå så var det som at det var slutt der. Det fantes liksom ingenting bak meg der, men jeg stengte av.

Først etter flere uker forsto moren at Esmeralda var død, ifølge hennes egen forklaring.

Hva som skjedde gjennom de to døgnene etter dødsfallet, før politiet banket på døren, vet hun ikke. Hun vet heller ikke hvorfor det frem til pågripelsestidspunktet fantes flere søk fra hennes mobiltelefon på «raske lån av penger» – eller hvorfor hun ikke lurte på hvor det hadde blitt av Esmeralda.

– Mine minner og virkeligheten, jeg vet liksom ikke hva som er hva, har hun forklart.

Da moren i avhør fikk spørsmål om hun mener at hun har sviktet i omsorgen for Esmeralda, svarte hun ja.

– Det er klart jeg gjør det. Men jeg mener det er en forskjell på å svikte i sitt foreldreansvar og være årsaken til at noen dør.

Psykisk helsevern

Moren har gjennomgått undersøkelser ved Rettsmedisinsk institutt i Sverige, som mistenker at hun kan være alvorlig psykisk syk. Hun kan derfor dømmes til tvungen psykisk helsevern dersom retten finner henne skyldig.

Hennes forsvarer Per Oehme mener at det ikke finnes beviser for å dømme henne for drap på datteren, og at det hele dreier seg om en tragisk ulykke.

Den svenske regjeringen har nedsatt en utredning som skal se på muligheten for en lovendring for å styrke barns rettigheter.

Publisert: 26.05.20 kl. 02:39

