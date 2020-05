VALG: Donald Trump vil utnytte opptøyene i USA til sin fordel. USA-ekspert Ketil Raknes er ikke sikker på at han vil lykkes. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eksperter: Slik kan Trump tjene på opptøyene

Voldelige opptøyer i USA kan være en fordel for Donald Trump ved presidentvalget i november. Men det er ikke sikkert at han klarer å utnytte muligheten.

Etter at George Floyd døde mens han ble holdt i bakken av en politimann i Minneapolis, har det brutt ut demonstrasjoner en rekke steder i USA. Svarte amerikanere er overrepresentert på statistikken over hvor mange som blir drept av politiet, og mange opplever det som at politiet er mer tilbøyelige til å bruke vold mot svarte enn mot hvite.

I november skal amerikanerne stemme over hvorvidt de vil ha Donald Trump som president i fire år til, eller om de vil bytte han ut med Demokratenes kandidat Joe Biden.

President Donald Trump har tatt avstand fra de voldelige demonstrantene, noe som kan hjelpe ham når amerikanerne går til urnene.

Alf Tomas Tønnessen, førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Universitetet i Agder, trekker en parallell tilbake til slutten av 1960-tallet.

– Richard Nixon Snakket om lov og orden på republikanernes landsmøte i 1968, etter flere år med opptøyer og uroligheter, sier han.

Tønnessen tror at dersom urolighetene bidrar til lav valgoppslutning, vil Trump kunne profittere på det.

– Generell frustrasjon i samfunnet har bidratt til at folk ikke stemmer, sier forskeren.

Det kan også gagne Trump om han klarer å knytte opposisjonen til voldelige brannstiftere.

– Hvis Trump klarer å knytte opptøyene til demokratene, vil han ha nytte av det. Protestene vil, mot sin hensikt, gå ut over venstresiden, sier Tønnessen.

Viste forståelse

– Historisk har denne typen hendelser vært til fordel for republikanerne, sier Ketil Raknes, høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania.

Samtidig påpeker han at opptøyene vi ser nå bare er småplukk sammenlignet med perioden 1964–68, da det var demonstrasjoner og opptøyer ukentlig.

– Spørsmålet er om Donald Trump er i stand til å utnytte situasjonen. Det er jeg i tvil om. Mer drevne republikanere ville ha klart å bruke dette til sin fordel. Trump prøver å trekke velgere fra to leirer. Han bruker opptøyene til å skremme hvite velgere. Samtidig prøver han å vise sympati med afroamerikanere, sier Raknes.

Fredag sa Trump under en diskusjon i Det hvite hus at han har bedt justisdepartementet etterforske hendelsen som førte til George Floyds død. Han sa også at han hadde snakket med Floyds foreldre, og uttrykte forståelse for situasjonen for svarte amerikanere.

– Jeg forstår smerten. Folk har virkelig vært gjennom mye. Georges familie har krav på oppreisning og befolkningen i Minnesota har rett til å leve i trygghet, sa Trump ifølge CNN.

– De hvites president

Ifølge Raknes er det på grunn av coronaviruset høyst usikkert om det kan holdes presidentvalg på ordinær måte i november. Coronaviruset, og hvordan Trump har håndtert krisen, er også en faktor som vil påvirke hvem velgerne stemmer på. Det samme er den økonomiske nedgangen som følge av pandemien.

Begge deler er ifølge Raknes ulemper for Trump ved valget. Opptøyene kan være en fordel for den sittende presidenten, men USA-eksperten tror heller ikke det er sikkert. Det gjør det vanskelig å spå utfallet til høsten.

– Selv om Biden leder på meningsmålingene, er det mange x-faktorer i spill, sier Raknes.

Tønnessen mener at Trumps uttalelser i forbindelse med demonstrasjonene minner om kommentarene han kom med etter en ytre høyre-demonstrasjon i Charlottesville i 2017, der en kvinne ble drept av en høyreekstrem demonstrant.

Etterpå sa Trump at det var «veldig bra folk» på begge sider, både blant demonstrantene på høyresidene og motdemonstrantene som hadde møtt opp.

– Trump har hele tiden vært de hvites president. Retorisk har han appellert til kjernevelgerne sine, som jo er hvite velgere, sier Tønnessen.

