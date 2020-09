BEKYMRET: Spencer Sunshine er urolig for hva som vil skje den neste tiden. VGs fotograf møtte ham i hjembyen New York, der han bor på hemmelig adresse. Foto: Thomas Nilsson / VG

Overvåker høyreekstreme i USA: – Det blir noen helt ville måneder

NEW YORK/OSLO (VG) Spencer Sunshine, forsker på fascistiske grupper i USA, sier han holder pusten etter alle de voldelige protestene den siste tiden. Det er mye mer i vente, tror han.

Nå nettopp

Denne uken var det nok en demonstrasjon i Portland som endte med sammenstøt mellom Trump-tilhengere og motdemonstranter.

En blanding av bevæpnede menn i paramilitære klær, familier og eldre med amerikanske flagg og Trump-plakater, og medlemmer av den høyreekstreme gruppen Proud Boys hadde mandag funnet veien til Oregon City, en forstad til Portland. Der møtte de en gruppe Black Lives Matter-demonstranter, og det ble avfyrt paintball-kuler før politiet måtte gripe inn.

I over hundre dager har nå protestene herjet i USA. Aktivister på både høyre- og venstresiden er blitt skutt og drept under demonstrasjonene som startet med politidrapet på George Floyd.

Stor VG-spesial: Hat, vold og rasisme: Slik ble USA en kruttønne

forrige





fullskjerm neste VÆPNET: Høyrenasjonalister og Trump-tilhengere møtte opp i Oregon City utenfor Portland mandag for å demonstrere mot Black Lives Matter-bevegelsen.

– Jeg holder pusten. Jeg er redd for at alt vil eksplodere. Ingenting av det vi ser nå vil roe seg ned. Det blir noen helt ville to måneder, sier Spencer Sunshine til VG.

Det lystige etternavnet til tross; dette er en mann som bruker all sin tid på å overvåke de mørkeste hjørner av det amerikanske samfunnet. Sunshine forsker på fascisme, høyreekstremisme og antisemittisme i dagens USA, og har skrevet bok om det væpnede patriotiske miljøet i Oregon.

les også Amerikansk professor til VG: – Polariseringen gjennomsyrer hele samfunnet

Han frykter hva som vil skje etter presidentvalget 3. november.

– Folk legger allerede planer for hva de skal gjøre dersom Trump taper, men nekter å gå av. Da vil trolig venstresiden omringe Det hvite hus. Hvis Biden vinner, vil heller ikke situasjonen bli roligere på en stund. Vi er flere som er bekymret for at nazistene vil ta til gatene og at det kan bli terrorangrep, sier Sunshine til VG.

FORSKER: Spencer Sunshine har doktorgrad i amerikansk høyreekstremisme, og følger miljøet tett. Foto: Thomas Nilsson / VG

Flest høyreekstreme drapsmenn

En av hendelsene som preget verdensnyhetene i slutten av august, var en skyteepisode i Portland, der en hvit mann fra den høyreekstreme gruppen Patriot Prayer ble drept. Kort tid etterpå ble mannen som var mistenkt for drapet, en hvit mann som har uttalt å være medlem av den antifascistiske gruppen Antifa, skutt og drept av politiet under en pågripelse.

Men de fleste ofrene er fortsatt på venstresiden av konflikten, påpeker Sunshine.

SKUTT OG DREPT: Aaron «Jay» Danielson (39), et medlem av den høyreekstreme gruppen Patriot Prayer, ble skutt og drept i Portland 29. august. Her forsøker ambulansearbeiderne å reddet livet hams. Foto: SERGIO OLMOS / X04130

– Dette er første gang siden 1993 at en antifascist har drept noen, hvis det var tilfelle her. Hvis du ser tilbake de siste 20 årene er drapene utført av folk på høyresiden. Tallene er rundt 500 mot to, sier han.

Sunshine understreker at selv om de pågående protestene og sammenstøtene er ille, er gatekampene fortsatt begrenset til enkelte ytterliggående grupper. Noen borgerkrig, som flere frykter, ser han ikke komme.

– Det er typisk for militsene og høyreekstreme å true med borgerkrig. Det er et veldig lite sannsynlig scenario, men det vil helt klart bli flere sammenstøt.

les også Hun har kjempet hele livet mot rasisme: – Denne gangen føles det annerledes

Dette er gruppene som slåss

Spencer Sunshine gir en kort oppsummering av hvem aktørene i opprøret er:

På høyresiden finner vi Proud Boys, som er gruppen som virkelig driver protestene, ifølge forskeren. Gruppen Patriot Prayer på vestkysten er ikke like store, men slutter seg ofte til Proud Boys. Mest bekymret er Sunshine for de uorganiserte Trump-tilhengerne som tilslutter seg de væpnede protestene, men som «ikke kjenner reglene». Her han viser han til 17-åringen i Kenosha, som er siktet for å ha drept to aktivister.

SIKTET FOR DRAP: 25. august skjøt og drepte 17 år gamle Kyle Rittenhouse (t.v.) to aktivister under demonstrasjonene i Kenosha i Wisconsin. Foto: Adam Rogan / The Journal Times

På venstresiden tilhører de fleste den løst organiserte, fredelige Black Lives Matter-bevegelsen. Sunshine er kritisk til at den antifascistiske gruppen Antifa brukes som synonym på voldelige venstreaktivister, av for eksempel president Trump. Antifa er i realiteten en nokså liten gruppe som dokumenterer nazisme og høyreekstremisme, ifølge forskeren.

les også Seks svarte amerikanere forteller: Slik opplever vi rasisme

«Enorm bølge høyreekstreme etter Trump»

– Er det flere høyreekstreme i USA nå enn før?

– Ja, definitivt. Det har kommet en enorm bølge med høyreekstreme, som startet med Trumps valgkampanje. De hvite nasjonalistene ble veldig begeistret da en presidentkandidat fremmet deres synspunkter. Det å være imot muslimer, innvandrere, feminister og transpersoner var plutselig innafor. Moderate grupper endret seg til å bli mer ytterkant, og nye, høyreradikale grupper oppsto.

I fjor registrerte menneskerettsorganisasjonen Southern Poverty Law Center 940 hatorganisasjoner i USA. I året før innsettelsen av Trump, var det 892 hatgrupper.

– Trump heller bensin på bålet, og nikker og vinker til militsene, sier Sunshine, som anser det hele som en valgkampstrategi der Trump vil skape kaos, for så å være den som redder samfunnet.

Publisert: 12.09.20 kl. 05:24