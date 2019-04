RYSTET: Erna Solberg, her avbildet tidligere denne måneden, er sjokkert over terrorangrepet på Sri Lanka. Foto: Gisle Oddstad, VG

Erna Solberg: – Et vanskelig tilbakeslag for Sri Lanka

Statsminister Erna Solberg (H) synes det er forferdelig at terrorister velger å angripe folk i bønn når de skal ramme en nasjon.

– Det er forferdelig at vi nok en gang ser et angrep på troende, og at terrorister velger ut folk i bønn når de skal maksimere en konflikt, sier Solberg til VG søndag ettermiddag.

Statsministeren synes det er forferdelig og skremmende å se så mange velorganiserte angrep på én gang.

– Det gir jo det som er skjedd en ekstra dimensjon. Tankene går først og fremst til familier og myndigheter, til alle som er berørt. For Sri Lanka , et land som har opplevd så mange år med borgerkrig, og som i 10 år nå forsiktig har gjenoppbygget en fred og levelig sikkerhetssituasjon, er dette et vanskelig tilbakeslag.

Maner til å bevare roen

Solberg mener at det viktigste myndighetene på Sri Lanka kan gjøre nå, er å dempe mulige etniske og religiøse konflikter i kjølvannet av terroren.

– Sri Lanka er et multietnisk og multireligiøst samfunn, og det er klart at det er viktig å bevare roen. Men ennå vet vi ikke hvem som står bak disse angrepene. Ingen har så langt tatt på seg ansvaret.

– Med tanke på hva Norge opplevde rundt 22. juli, hva vil du si det gjør med et folk å bli så hardt rammet?

– Det er vanskelig å sammenligne det som skjedde i Norge med dette, fordi Sri Lanka hadde så mange år med borgerkrig. Her har vi ikke opplevd noe lignende. Da jeg besøkte Sri Lanka, var det få beslutningstagere jeg møtte som ikke hadde noen nær seg som var blitt drept, forteller statsministeren, som besøkte landet i 2016.

– Derfor er det også lett antennelig der og desto viktigere å mane til ro og sørge for sikkerhet fremover, sier hun.

Vanskelig for turismen

Solberg synes det er vanskelig å svare på hvordan hun tror terrorangrepet kan påvirke den politiske situasjonen.

– Det er jo en turbulent politisk situasjon fra før, og det er valg snart som skal gjennomføres. Jeg vet ikke hvem folk vender seg til i en situasjon som dette. Men det har vært viktig å få til økonomisk vekst i landet etter borgerkrigen, og derfor har gjenoppbyggingen av Sri Lanka som turiststed, vært viktig. Og det kan jo være vanskelig nå med mulige uroligheter i ettertid, mener hun.

Statsministeren sender tanker også til de mange nordmenn som er berørt gjennom at de har slekt og venner på Sri Lanka.

– Det dreier seg om ganske mange. Vi har en stor gruppe nordmenn med familiebakgrunn derfra, og det er en grunn til at det kan være vanskelig å være helt sikre på at ikke vi har nordmenn som er direkte rammet der nede. Jeg vet at det er mange her som er engstelig for sine.

Med tanke på at det har vært mye religiøs uro på Sri Lanka, er Solberg bekymret for at terrorangrepet nå kan tenne ny gnister.

– Sri Lanka er et skjørt land etter borgerkrigen, som sluttet på en grusom måte. Landets majoritet og myndigheter slo jo ned tamilene ganske tøft, og det er vanskelig å gjenoppbygge freden. Men nå vet vi som sagt ennå ikke hvem som står bak dagens angrep, presiserer hun.

Publisert: 21.04.19 kl. 18:15