SIGNERT: Donald Trump underskrev i mai i fjor dokumentet om gjeninnføringen av sanksjoner mot Iran. Nå skjerpes sanksjonene ytterligere. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump vil fjerne iransk olje fra markedet: Kan bli underskudd av olje

President Donald Trump tar nye grep for å strupe iransk oljeeksport. Men hvis OPEC-landene ikke øker sin oljeproduksjon, kan et globalt forsyningsproblem oppstå, mener ekspert.

USAs utenriksminister Mike Pompeo bekreftet under en pressekonferanse mandag at landet skjerper oljesanksjonene mot Iran .

Beslutningen innebærer at USA fra 2. mai vil fjerne unntakene som har gjort det mulig for enkelte land å fortsette å importere olje fra Iran.

President Donald Trump trakk i mai i fjor USA fra den internasjonale atomavtalen med Iran. I november ble sanksjonene mot den iranske oljeindustrien gjeninnført.

Åtte land ble innvilget seks måneders dispensasjon fra sanksjonene: Kina, India, Tyrkia, Japan, Sør-Korea, Hellas, Italia og Taiwan. Unntakene ble gitt fordi de store importørene skulle få mulighet til å finne andre tilbydere.

Utenriksminister Mike Pompeo sier USA har gitt landene nok tid til å finne andre oljeleveranser:

– Det blir ingen flere unntak.

UTENRIKSMINISTER: Mike Pompeo under mandagens pressekonferanse. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Unntakene for de åtte importørene overrasket markedene, og ga et kraftig oljeprisfall fra 85 dollar fatet i starten av oktober til 50 dollar fatet på julaften.

Etter at nyheten ble kjent natt til mandafg, fikk oljeprisen seg en solid opptur. I USA steg prisen på nordsjøolje med 1,84 dollar – 2,6 prosent – til 73,8 dollar fatet mandag ettermiddag, skriver NTB.

Solid opptur for oljeprisen

«Beslutningen har som mål å redusere Irans oljeeksport til null, og nekte regimet dets primære inntektskilde», heter det i uttalelsen fra Det hvite hus mandag.

Oljemarkedsanalytiker i DNB, Helge André Martinsen, forteller at Iran har kunnet eksportere 1,1 millioner fat per dag frem til nå.

– Markedets forventning var at USA ville opprettholde unntakene, men kutte disse landenes tillatte oljeimport fra Iran med 20–40 prosent – ikke at det skulle ende i null, sier han.

OLJEMARKEDSANALYTIKER: Helge André Martinsen i DNB Markets. Foto: Stig B. Fiksdal

Siden november har Italia, Hellas og Taiwan sluttet å importere olje fra Iran, mens de øvrige fem har fortsatt, skriver NTB.

Kina, India, Tyrkia, Japan og Sør-Korea har samtidig prøvd å overbevise USA om å forlenge unntaket fra sanksjonene.

Martinsen tror at Sør-Korea, Japan og India vil innrette seg. Det er usikkerhet rundt Tyrkia, men landet er ingen stor importør av iransk olje.

– Så får vi se om Kina vil innrette seg. Det kan stilles et par spørsmålstegn bak hvordan de vil reagere, sier oljemarkedsanalytikeren.

Land som ikke etterfølger USAs forbud, blir ilagt sanksjoner selv, som for eksempel å bli utestengt fra det amerikanske markedet eller å bli nektet å gjøre dollartransaksjoner.

– Veldig få selskaper er villige til å ta den risikoen, sier Martinsen.

Kan få et globalt forsyningsproblem

Oljemarkedet er allerede stramt, og vil bli enda strammere når Trump kutter unntakene, forteller Martinsen.

– Vi er avhengige av at land som Saudi-Arabia, Kuwait og De forente arabiske emirater «stepper opp». Hvis ikke får vi underskudd av olje som fyrer opp under prisen, sier han.

– Vi har en pressemelding fra Det hvite hus som sier at de vil kompensere med økt produksjon av olje, men tempo og omfang er usikkert.

President Trump skriver på Twitter mandag at «Saudi-Arabia og andre i OPEC vil mer enn dekke opp for effekten av fulle sanksjoner».

Martinsen forklarer at Saudi-Arabia har kapasitet til å produsere mer, men at de vil nå et punkt hvor de blir strukket på kapasitet hvis de skal kompensere for bortfallet av iransk olje.

Han peker også på at det i mange oljeproduserende land er et høyt politisk konfliktnivå.

– Hvis det smeller, for eksempel i Libya, og noen oljefelt blir sabotert, så har man et globalt forsyningsproblem. Det kan føre til betydelig prisoppgang på kort tid, sier han.

Reuters siterte mandag en talsperson for Donald Trumps administrasjon på at Trump er trygg på at Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater vil holde sitt løfte om å høyne sin produksjon av olje for å kompensere for den iranske oljen som forsvinner fra markedet.

Talspersonen brifet en liten gruppe reportere på betingelse av å bli holdt anonym.

Publisert: 22.04.19 kl. 23:57