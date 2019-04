SMELTER: En del av et isfjell flyter rundt i en fjord i nærheten av byen Tasiilaq sørøst på Grønland. Forskere har funnet ut at Grønlandsisen smelter seks ganger fortere i dag enn for 46 år siden. Foto: Lucas Jackson / X90066

Ny studie: Grønlandsisen smelter i dramatisk fart

Grønlandsisen smelter så fort at det allerede har bidratt til at havnivået har steget, viser ny studie.

Grønlands isflate er den ledende kilden til vann som renner ut i havet årlig.

Hvis temperaturene fortsetter å øke, vil større deler av isen smelte - og et stadig stigende havnivå truer kystbyer over hele kloden, skriver CNN, som referer til en ny studie publisert i det tverrfaglige tidsskriftet Proceedings of the National Academy Sciences mandag.

Mellom 40 og 50 prosent av verdens befolkning bor i byer som er sårbare om havet stiger, og den nye studien er dårlig nytt for innbyggere i byer som Miami, New York, Los Angeles, Tokyo og Mumbai.

Siden 1972 har smeltet ismasse fra Grønlandsisen bidratt til en økning av havnivået globalt på 13,7 millimeter alene, anslår studien.

– Dramatisk

Forskerne bak studien har rekonstruert massebalansen på Grønlandsisen ved å sammenligne estimater av mengden is som har blitt sluppet ut i havet med lagring av snø i landets dreneringbassenger de siste 46 årene.

Ved hjelp av denne metoden har forskerne funnet ut at smeltingen av Grønlandsisen går seks ganger fortere i dag enn den gjorde i 1972.

– Studien plasserer de siste 20 årenes utvikling i en bredere kontekst for å illustrere hvor dramatisk tapet av ismasse har økt som følge av klimaendringene, skriver en av forskerne bak studien, Eric Rignot, i en e-post til CNN.

Oppfordrer til handling

Tidligere studier har dokumentert lignende grad av smelting i området, men forskere har advart om at det kan være for sent å stoppe utviklingen, selv om verdens politikere tar grep for å redusere utslippet av drivhusgasser - noe som kan begrense konsekvensene av global oppvarming.

Grønlandsisen er over to kilometer tykk i områder og inneholder nok vann til å heve havnivået globalt med hele syv meter, viser forskning.

Overfor CNN understreker Rignot, som har utarbeidet studien sammen med kolleger fra København, Grenoble, Utrecht og California, at det er viktig å handle for å begrense smeltingen.

– Snø og is vil fortsette å smelte fra toppene av isbreer i økt hastighet for hvert år som går, skriver han til kanalen.

