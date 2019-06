BRUDD: Uruguay og Argentina skal være rammet av et massivt strømbrudd. Bildet er fra Montevideo, hovedstaden i Uruguay. Foto: MIGUEL ROJO / AFP

Massivt strømbrudd i Latin-Amerika: Vil ta timer å fikse, melder nettselskap

Hele Argentina og Uruguay skal være uten strøm, ifølge nettselskapet Edesur Argentina. De skal ha begynt arbeidet med å rette feilen.

Nå nettopp







Ifølge det argentinske nettselskapet Edesur Argentina skal det være en massiv svikt i det elektriske systemet, som har ført til at hele Argentina og Uruguay er uten strøm.

Det bor rundt 48 millioner til sammen i de to landene.

The New York Times skriver at nettselskapet Edesur har over 2,5 millioner kunder.

Det er også kommet ubekreftede meldinger om at Paraguay og sørlige deler av Brasil er rammet, ifølge BBC, som siterer argentinske medier.

Strømbruddet skal ha skjedd ved 07-tiden lokal tid, melder det argentinske nettstedet Infobae.

Nettselskapet Edesur Argentina skriver på Twitter at de har begynt arbeidet med å rette feilen, og at dette vil ta flere timer. Det samme skriver den argentinske avisen La Nación, som henviser til en uttalelse fra regjeringen.

Saken oppdateres.

Publisert: 16.06.19 kl. 16:17