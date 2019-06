UTEN STRØM: Grønnsaksforhandler Zurma Mamani er uten lys i butikken sin. Argentina og Uruguay skal være rammet av et massivt strømbrudd. Foto: HILDA NYFLØT

Massivt strømbrudd i Latin-Amerika: – Lyset forsvant overalt

BUENOS AIRES (VG) Hele Argentina og Uruguay skal være uten strøm, ifølge nettselskapet Edesur Argentina. De skal ha begynt arbeidet med å rette feilen.

I nabolaget Recoleta i den argentinske hovedstaden Buenos Aires har lyset kommet tilbake i noen bygninger.

Grønnsaksforhandler Zurma Mamani er fortsatt uten lys i butikken sin i nabolaget Núñez.

– Lyset forsvant kl. 07 overalt, i provinsen også. Min svigerfar har heller ikke lys. Jeg har ingen aning om hvorfor, men har hørt at det gjelder hele Argentina, sier Mumani til VGs utsendte.

Hun forteller at det har vært færre kunder i butikken denne søndagsmorgenen.

– Vi har bare kjøleskap som er uten lys, sier hun.

UTEN LYS: Juan Macaudier sier til VG at han aldri har sett et så stort strømbrudd. I tillegg til strømbruddet har det falt mye regn i Buenos Aires de siste dagene. Foto: HILDA NYFLØT

– Jeg våknet uten lys, og har hørt flere versjoner om hvorfor strømmen forsvant, sier Juan Macaudier, i nabolaget Las Cañitas.

Han sier at han har aldri sett et strømbrudd som er så stort, og at det gjelder hele landet.

BRUDD: Uruguay og Argentina skal være rammet av et massivt strømbrudd. Bildet er fra Montevideo, hovedstaden i Uruguay. Foto: MIGUEL ROJO / AFP

Kan ta timevis

Ifølge det argentinske nettselskapet Edesur Argentina skal det være en massiv svikt i det elektriske systemet, som har ført til at hele Argentina og Uruguay er uten strøm.

Det bor rundt 48 millioner til sammen i de to landene.

The New York Times skriver at nettselskapet Edesur har over 2,5 millioner kunder.

Det er også kommet ubekreftede meldinger om at Paraguay og sørlige deler av Brasil er rammet, ifølge BBC som siterer argentinske medier.

Strømbruddet skal ha skjedd ved 07-tiden lokal tid, melder det argentinske Infobae.

Nettselskapet Edesur Argentina skriver på Twitter at de har begynt arbeidet med å rette feilen, og at dette vil ta flere timer. Det samme skriver den argentinske avisen La Nación, som henviser til en uttalelse fra regjeringen.

Energiminister Gustavo Lopetugi i Argentina sier at de regner med at deler av strømmen vil være tilbake i løpet av de neste syv til åtte timene, ifølge BBC.

Strømmen tilbake

Ifølge kraftselskapet UTE skal strømmen ha begynt å komme tilbake i Uruguay.

UTE opplyser om at strømbruddet skyldes at det argentinske nettverket har berørt det sammenkoblede systemet for de to landene. UTE skriver videre at feilen berører flere provinser.

Også det argentinske nettselskapet Edesur melder om at strømmen har begynt å komme tilbake.

Blant annet skal de ha fått strømmen tilbake i deler av Buenos Aires, og områder rundt hovedstaten.

LYST IGJEN: Strømmen skal ha kommet tilbake i deler av Argentina, blant annet i hovedstaten Buenos Aires og området rundt. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Oppfordres til å spare på vannet

Vannselskapet Agua y Saneamientos Argentinos oppfordrer innbyggerne til å spare på vannet og tappe vann fra springen.

Det skriver blant annet det argentinske nettstedet Urgente24, som opplyser om at vannet kan forsvinne fordi det trengs elektrisitet for å få det opp med elektriske pumper i bygninger.

