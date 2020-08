NEW YORK: Guvernør i New York, Andrew Cuomo, mener at staten nå er på den andre siden av «et umulig fjell». Foto: Thomas Nilsson / VG

USA: Vesentlig lavere smittetall i august

USAs smittetrend er flat de siste to ukene, og daglig registrerte tilfeller er mye lavere enn i juli.

Fredag 21. august ble det registrert 42.151 nye smittetilfeller. Det er over 30.000 færre tilfeller enn 16. juli, dagen med flest registrerte smittetilfeller på en enkelt dag, med 77.255 registrerte tilfeller.

Det er statene California og Florida som har den største nedgangen i nye registrerte smittetilfeller. Noe av årsaken til nedgangen kan ha sammenheng med feil i rapporteringen i California, og orkanen «Isaias» som rammet Florida, som gjorde at man måtte utsette testing flere steder i staten.

I New York, som har vært bland de hardest rammede statene, er smittetrenden nå flat. New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, sa under Demokratenes digitale landsmøte 18. august at de nå er på den andre siden.

– New York har gått fra å ha et av de høyeste smittetallene i verden, til noen av de laveste. Vi har klatret over et umulig fjell, og akkurat nå er vi på andre siden, sa Cuomo.

Smitteøkning i tolv stater

Samtidig stiger smitten flere steder i landet. Ifølge The New York Times’ oversikt over coronasmitte i USA er det tolv stater og regioner som har stigende trend fredag kveld.

Fredag rapporterte Arkansas flest dødsfall på en enkelt dag, med 22 dødsfall og 887 registrerte smittetilfeller.

USA har nå en flat smittetrend, ifølge VGs oversikt. Det samme har flere av de hardest rammede landene i verden, som Brasil, India og Mexico.

Universiteter avlyser forelesninger

Totalt er det registrert 5.609.167 smittetilfeller og 174.967 dødsfall i USA, ifølge VGs tall.

Flere universiteter avlyser nå forelesninger på campus etter smitteutbrudd, og planlegger digital undervisning de kommende ukene.

Leder for USAs nasjonale smittevernsenter (CDC), Robert Redfield, tror at USA kan få viruset «under kontroll» i løpet av tolv uker, dersom amerikanerne overholder smitteverntiltakene.

– Det er i våre hender, og innenfor rekkevidde, sier Redfield.

– Men det krever at vi overholder tiltakene. Vi må gjøre det i fire, seks, åtte, ti eller tolv uker, og så vil vi ha utbruddet under kontroll, sier han, og legger til at det krever at 90 prosent av innbyggerne bruker munnbind, holder avstand og vasker hender.

CDC regner med at nærmere 195.000 personer kan dø av viruset innen september.

Elleve stater har reversert gjenåpningen av samfunnet, og tolv har satt planer om å åpne samfunnet på pause, ifølge NYT.

40 prosent av dødsfall knyttes til sykehjem

Ifølge en oversikt av The New York Times har flere enn 18.000 sykehjem og institusjoner rapportert om coronasmitte, med over 420.000 tilfeller blant ansatte og pasienter, og flere enn 70.000 dødsfall. Det betyr at rundt 40 prosent av alle dødsfall i USA er knyttet til sykehjem og andre boinstitusjoner.

