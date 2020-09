DREPT: En Trump-supporter ble skutt og drept under demonstrasjonene i Portland i USA. Foto: SERGIO OLMOS / REUTERS

Medier: Mistenkt etter Portland-skyting drept av politiet

Mannen som var mistenkt etter at en Trump-supporter ble skutt og drept under en demonstrasjon i Portland, skal selv ha blitt drept da politiet forsøkte å pågripe ham natt til mandag.

Det melder New York Times og nyhetsbyrået AP.

Politiet i Portland skal torsdag ha etterlyst mannen, og senere skal FBI og US Marshals ha funnet ham i Lacey sørvest i Seattle. Ifølge nyhetsbyrået AP skal Michael Reinoehl ha trukket en pistol mot de føderale agentene, som da svarte med å skyte ham.

Reinoehl, som ifølge New York Times har skrevet på Instagram at han «er 100 prosent Antifa - hele veien», sa i et intervju med Vice News tidligere torsdag at han handlet i selvforsvar.

– Jeg hadde ikke noe valg. Eller jeg mener, jeg hadde et valg. Jeg kunne sittet og sett dem drepe en av mine fargede venner. Det ville jeg ikke gjøre, sier han i intervjuet.

Sammenstøt med Trump-tilhengere

Det var lørdag for en snau uke siden Trump-supporteren Aaron J. Danielson ble skutt og drept da en kolonne med 600 biler med 2500 Trump-tilhengere støtte sammen med Black Lives Matter-demonstranter. Danielson var medlem i den høyreradikale gruppen Patriot Prayer.

Portland har vært preget av til dels voldelige demonstrasjoner hver kveld de siste tre månedene, etter drapet på George Floyd i Minneapolis i slutten av mai.

Trump-administrasjonen sendte tidligere i sommer føderale sikkerhetsstyrker for å få kontroll over opptøyene, men forrige helg sa guvernør Kate Brown at styrkene gradvis skulle begynne å trekke seg ut torsdag denne uken. Det ble besluttet etter forhandlinger mellom USAs regjering og myndighetene i delstaten Oregon.

Samtidig sa USAs justisminister William Bar at sikkerhetsstyrkene skal sendes til tre nye byer; Cleveland, Detroit og Milwaukee.

Presidenten signerte onsdag et direktiv der han truer med å kutte i finansieringen av det han definerer som «lovløse» byer – inkludert Portland, ifølge Reuters.

