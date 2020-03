Slik påvirkes NATO-sjefen av corona-krisen: Savner familien

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at corona-krisen bør minne alle om hvor avhengig land er av hverandre, og at verdenslederne må løse felles problemer sammen.

Også NATOs generalsekretær tar nå økter på hjemmekontoret i Brussel for å unngå å bli smittet av corona-viruset.

– Jeg er avskåret fra å reise hjem til Norge for tiden, og det kan ta tid før det er mulig igjen. Så jeg savner den nærmeste familien min, ingen av dem er i Brussel akkurat nå, sier Stoltenberg til VG torsdag ettermiddag.

Han har tidligere torsdag presentert generalsekretærens årsrapport fra et TV-studio i NATO-hovedkvarteret i Brussel, uten noen journalister til stede. Pressekonferansen ble i stedet holdt som et nettmøte.

SJEKKES: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sjekkes for feber på vei inn til hovedkvarteret i Brussel. Foto: Jan van De Vel / NATO

Freden må trygges

– Hvordan påvirkes din arbeidsdag av corona-krisen?

– Den påvirker meg som mange andre. Det er færre møter, og det er færre til stede på møtene. Vi holder avstand til hverandre, og i hovedkvarteret er det mange som jobber hjemme. Selv jobber jeg også en del hjemmefra for å bidra til å begrense spredning, sier Stoltenberg til VG - på telefon fra Brussel.

– Hvordan håndterer NATO krisen som militær allianse?

– NATO er en beredskapsorganisasjon som er vant til å håndtere kriser. VI iverksatte tidlig tiltak som har betydning for hvordan vi gjennomfører det daglige arbeidet, med mindre reiseaktivitet og færre på jobb, forklarer han.

Noen militærøvelser er avlyst, andre er lagt om for å hindre smitte.

– Men NATOs primære oppgave er å trygge freden, også i en tid med corona-krise. Så vi fortsetter med våre kjerneoppgaver. Luft-patruljeringen over NATOs territorium går sin gang, og våre kampklare styrker er kampklare. Det samme gjelder operasjonene i land som Afghanistan, Irak og Kosovo, sier han.

Ingen må utnytte krisen

Første uken i april skal NATOs utenriksministere, blant dem Ine Eriksen Søreide (H), etter planen samles i Brussel. Stoltenberg har foreløpig ikke avlyst dette møtet, men sier at det kan tenkes at man må finne andre måter å avvikle det på enn å møtes fysisk Brussel.

– Hva gjør corona-pandemien med NATO-landenes evne til å bygge motstandskraft og utholdenhet i kriser?

– Vi må legge til grunn at ingen prøver å utnytte krisen til å skaffe seg fordeler. En grenseoverskridende smitte er tvert imot en tid for å samarbeide. Vi er gjensidig avhengig av hverandre fordi viruset ikke kjenner noen grenser.

– Gjøres det forsøk på å utnytte situasjonen fra noen?

– Ikke som jeg kan rapportere om her og nå. Men vi følger godt med hele tiden, vår etterretning er oppe og står. Jeg håper at situasjonen understreker hvor stort behov verden har for mer samarbeid, sier Stoltenberg.

