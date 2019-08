«MADAM»: Jeffrey Epsteins assistent Ghislaine Maxwell anklages for å ha skaffet jenter Epstein kunne utnytte. Foto: Jim James / PA Archive

Epsteins assistent i søkelyset etter forretningsmannens bortgang

Amerikanske myndigheter har gjort det klart at etterforskningen av Jeffrey Epstein ikke er over, selv om han er død. Hans assistent Ghislaine Maxwell er nå i søkelyset.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– La meg forsikre dere om at denne saken kommer til å fortsette mot alle Epsteins medsammensvorne, har USAs justisminister William Barr sagt, ifølge NBC.

Uttalelsen kom i forbindelse med at overgrepstiltalte Jeffrey Epstein ble funnet død i cellen sin tidligere denne måneden.

– Medsammensvorne bør ikke slappe av. Ofrene i saken fortjener rettferdighet, og det kommer de til å få.

En av dem som Ghislaine Maxwell, som av flere omtales som Epsteins «bordellbestyrer» (madam).

LUKSUS: Jeffrey Epstein levde et liv i luksus frem til han ble pågrepet 6. juli i år. Her er eiendommen hans i Karibia, hvor flere overgrep skal ha funnet sted. Foto: MARCO BELLO / Marco Bello

les også Dette er Epsteins private øy: Rykter om sexovergrep i paradis

Overgrep mot mindreårige

Kort tid før han døde, ble Jeffrey Epstein siktet for en rekke tilfeller av menneskehandel og overgrep mot mindreårige. Flere av disse skal ifølge vitner ha blitt rekruttert av Maxwell, skriver AP.

Hun jobbet som assistent for Epstein, og hadde blant annet ansvar for kalenderen og hjemmene hans. Ifølge Juan Alessi, som også jobbet for Epstein, oppgir å ha kjørt Maxwell rundt i Florida, der Epstein bodde deler av tiden, for å lete etter jenter som kunne «massere» Epstein – angivelig et kodeord for seksuelle handlinger.

Les også: Prins Andrew forferdet over Epstein

les også FBI raidet Jeffrey Epsteins tropeparadis

DØD: Jeffrey Epstein rakk aldri å møte til retten for å svare på tiltalen mot ham. Kort tid før han døde ble han anklaget seksualforbrytelser, blant annet mot mindreårige. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Saksøkt for ærekrenkelse

En annen som har anklaget Maxwell for å jobbe med å skaffe jenter til Epstein er Virginia Giuffre. I 2015 saksøkte hun Maxwell for ærekrenkelse, etter at Maxwell hadde kalt henne en løgner.

Giuffre hevder at hun ble tvunget til å ligge med en rekke kjente mennesker, deriblant Epstein, da hun var mindreårig. Hun mener også at det var Maxwell som rekrutterte henne til å bli en av Epsteins «sexslaver».

Maxwell selv har nektet for påstandene hele veien.

De siste dagene har det ifølge The Guardian vært voldsomme spekulasjoner knyttet til hvor Maxwell befinner seg.

Blant annet skal et bilde, publisert av The New York Post, vise Maxwell som spiser et burgermåltid på en hurtigmatrestaurant i California forrige uke.

Publisert: 19.08.19 kl. 21:59

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post