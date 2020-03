«LHBT-FRI SONE»: Et klistremerke med ordene «LHBT-fri sone» ble utdelt sammen med det konservative magasiner Gazeta Polska i juli i fjor. Foto: Kacper Pempel / REUTERS

Over hundre «LHBT-frie» soner i Polen: – Rett og slett skammelig

Norges kulturminister Abid Raja er bekymret over utviklingen i det østeuropeiske landet, der flere lokalsamfunn har erklært seg som «frie for LHBT-propaganda».

Nå nettopp

Rundt hundre kommuner sørøst i Polen har vedtatt resolusjoner som beskrives som fiendtlige for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, melder det undersøkende nettstedet Balkan Insight.

Til sammen dekker områdene som har erklært seg som «frie for LHBT-propaganda» en tredjedel av landet – et område større enn Ungarn, viser kartet «Hatets atlas», som er opprettet av en gruppe menneskerettighetsaktivister som overvåker situasjonen.

– Det som skjer i Polen er rett og slett skammelig. Nå går vi straks inn i det som er en stor likestillingsuke med 8. mars neste søndag, og slike nyheter er rett og slett rystende, sier Norges nye kulturminister Abid Raja (V) til VG.

KULTURMINISTER: Abid Raja veivet med pride-flagget da han fikk nøkkelen til kontoret i Kultur- og likestillingsdepartementet av Trine Skei Grande i januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Dypt bekymringsfullt

Utviklingen kommer samtidig som nasjonale, polske myndigheter har trappet opp sin retorikk mot homofile. Det nasjonalkonservative og høyrepopulistiske regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS) har allerede uttalt at «LHBT-ideologi» er en utenlandsk importvare som truer den polske nasjonen og deres kristne verdier.

– At LHBTIQ-personers rettigheter går feil vei flere steder i verden er dypt bekymringsfullt. Disse strømningene må vi både markere avstand fra og ta på ytterste alvor, sier Raja.

I desember fordømte Europaparlamentet utviklingen i Polen.

– Vi fordømmer områdene som er «fri for LHBTIQ-ideologi», som siden begynnelsen av 2019 har blitt vedtatt flere steder sørøst i Polen.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja mener Norge må gå foran i arbeidet mot dette, og lover å gjøre sin del av arbeidet:

– Som likestillingsminister for hele landet, for denne regjeringen, og som Venstre-politiker, kommer jeg til å bruke stemmen min til å ta kampen for enkeltmenneskers frihet. Og jeg vil kjempe like hardt for skeives rettigheter, både her hjemme og internasjonalt, sier han.

– Vi må rett og slett stå opp og kjempe for våre liberale frihetsverdier.

Ifølge Europaparlamentet er resolusjonene som er vedtatt i Polen ikke juridisk bindene, men de innebærer at kommunene, fylkene og regionene som har vedtatt dem i praksis har bestemt seg for å ikke oppmuntre til toleranse, og til ikke å gi pengestøtte til organisasjoner som jobber for homofiles rettigheter.

Det har også blitt delt ut priser til lokale ansatte som har motsatt seg «LHBT-ideologi, som går mot familien, nasjonen og den polske staten», skrev NTB i juli i fjor.

Publisert: 01.03.20 kl. 23:03

