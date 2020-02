SENSURERT: I en video lastet opp på Youtube, hevder den kinesiske journalisten Chen Qiushi at alle poster som inneholder navnet hans på de sosiale mediene Wechat og Weibo, blir slettet. Foto: Privat

Journalist savnet etter corona-kritikk – i tvangskarantene

Den kinesiske journalisten Chen Qiushi har den siste tiden dekket coronaviruset fra Wuhan. Han har ifølge venner og familie vært savnet siden torsdag.

Historiker og kinaekspert Torbjørn Færøvik forklarer at Qiushis Wuhan-dekning kan ha blitt ubehagelig for myndighetene i landet.

– Chen Qiushi beskriver seg selv nærmest som en borgervernsjournalist, og har rundt en halv million følgere på det kinesiske sosiale nettverket Weibo. Med en slik plattform, er det klart man blir en farlig kritiker.

Familien har fått opplyst av politiet at han er satt i karantene. Det er ikke kjent hvor han befinner seg, melder CNN.

– At han nå er blitt satt i karantene kan høres ut som et rent helsetiltak, men mange har mistanke om at det ligger andre grunner bak, sier Færøvik.

På frontlinjene

Chen Qiushi har den siste tiden befunnet seg i Wuhan, for å dekke håndteringen av epidemien i regionen hvor viruset først ble oppdaget.

– Hva slags journalist er jeg om jeg ikke reiser ut til frontlinjene når det er ei krise, spurte han i en video publisert på Youtube da han først kom til byen.

Videre sa han at han var redd både for det smittefarlige viruset, og for forfølgelse av kinesisk politi. Nå mener Qiushis familie at han er tvunget til å tie, og forteller at de ikke kommer i kontakt med han.

Det mye omtalte coronaviruset som først oppsto i den kinesiske byen Wuhan, har mandag smittet 40.000 mennesker, og tatt livet av 900. NTB melder mandag at en forskeren Zhong Nanshang nå mener viruset kan ha en inkubasjonstid på opptil 24 dager. Det vil si at det kan ta nesten tre uker fra man blir smittet, til man begynner å vise symptomer.

I videoen under kan du se hvilke symptomer kroppen din viser dersom du blir smittet:

Etter forsvinningen, ber familie og venner av Chen Qiushi om tips og støtte.

– Jeg ber alle om hjelp til å finne Qiushi, og finne ut hva som skjer med han, sier moren hans i en video delt på journalistens Twitter-konto. Før han forsvant, skal han ha gitt brukernavn og passord til venner han stolte på, i tilfelle noe skulle skje med han.

Senest i august ble journalisten kalt inn til avhør av politiet, etter at han rapporterte fra demonstrasjonene i Hongkong.

– Dekningen hans brøt med Kinas offisielle fremstilling av demonstrantene i Hongkong som voldelig opprørere. Den gangen slapp han unna med skrekken, etter å ha blitt kalt tilbake til fastlandet for avhør, sier Færøvik.

Sensurerer ytringsfrihetskrav

Torbjørn Færøvik mener antallet følgere er et bevis på at Qiushis journalistikk slår an.

– Diktatoriske ledere drømmer om å kontrollere ny teknologi, men får stadig større problemer når ungdommer som gjerne ligger noen skritt foran står opp. Det blir en lek som gir ubehag for myndighetene, sier han.

KINA-EKSPERT: Forfatter og historiker Torbjørn Færøvik har skrevet flere bøker om blant annet kinesisk og indisk historie. Foto: Terje Bringedal

Samtidig er Chen Qiushi ikke den første som blir forsøkt tvunget til å tie om coronaviruset og Wuhan.

Legen Li Weilang var den første som meldte ifra om en sykdom han mente minte om SARS-viruset som herjet i 2003. Da forsøkte politiet i Wuhan å dysse ned Wenliangs varsler, og straffet han for å «spre falske rykter».

VARLET: Li Weilang ble lagt inn på sykehus med symptomer på coronavirus den 12. januar. Han ble trolig smittet av en av pasientene han behandlet. Foto: LI WENLIANG/GAN EN FUND / X04130

Torsdag forrige uke døde Weilang, etter at han var blitt smittet av viruset. I etterkant trendet emneknaggen «jegvilhaytringsfrihet» på Weibo, men ble raskt sensurert.

– Begge disse to sakene handler om et spørsmål om sensur eller ikke, sier Torbjørn Færøvik.

– Kina viser handlekraft med å bygge et nytt sykehus på bare noen dager. Samtidig hadde det kanskje ikke vært behov for sykehuset om de ikke hadde sensurert varslene til å begynne med. Kommunistiske reflekser slår inn hos myndighetene der man kunne trengt åpenhet og fri ytring, mener Færøvik.

Kartet under viser hvor mange som er smittet og døde fra coronaviruset så langt:

Publisert: 10.02.20 kl. 17:38

