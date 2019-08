ÅSTEDET: De ni ofrene ble alle drept på samme sted. Foto: BRYAN WOOLSTON / Reuters

Politiet om skytingen i Ohio: Gjerningsmannen drepte sin egen søster

Politiet sier på en pressekonferanse søndag kveld at det er Connor Betts (24) som er mistenkt for å stå bak masseskytingen i Ohio lørdag. Hans søster Megan Betts (22) er blant ofrene.

Totalt var det ni personer som mistet livet i løpet av minuttet gjerningsmannen åpnet lid utenfor den lokale puben Ned Peppers i Dayton. Alle ofrene er identifisert, opplyser politiet.

En av dem er den antatte gjerningspersonens yngre søster, Megan Betts (22). Det bekrefter politiet under en pressekonferanse søndag kveld, norsk tid.

Ofrene var mellom 22 år og 57 år gamle, og er alle lokale.

Borgermester Nan Whaley sier at mange flere ville blitt drept dersom ikke politiet responderte så kjapt som de gjorde.

BORGERMESTER: Borgermester i Dayton, Ohio, Nan Whaley. Foto: TOM RUSSO / EPA

Drept av politiet etter ett minutt

Kilder i politiet har identifisert gjerningsmannen som 24 år gamle Connor Betts fra Bellbrook, Ohio, overfor nyhetsstedet CBS. Også nyhetsstedet ABC News har fått bekreftet navnet fra flere kilder i politiet. Også nyhetsstedet CNN har bekreftet gjerningsmannens identitet.

Navnet er også bekreftet av politiet i Dayton.

Politiet har også gått ut med navnet på de åtte andre drepte i Dayton. Navnene på de drepte er Lois Oglesby (27), Saeed Saleh (38), Derrick Fudge (57), Logan Turner (30), Nicholas Cumer (25), Thomas McNichols (25), Beatrice Warren-Curtis (36) og Monica Brickhouse (39).

Politiet har foreløpig ikke kunne slå fast et motiv bak gjerningen.

STOR UTRYKNING: Bildet er tatt ved åstedet i Dayton der en person skjøt og drepte ni personer lørdag kveld, lokal tid. Foto: John Minchillo / AP

Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet kun ett minutt etter at han åpnet ild utenfor den lokale puben Ned Peppers, i Oregon-distriktet i Dayton.

– Det som er skremmende med dette er tanken på at om politiet ikke hadde vært der kunne hundrevis av liv gått tapt i Oregon-distriktet, sier borgermester Nan Whaley.

Borgermesteren skriver på Twitter at hun er sikker på at Dayton vil klare seg gjennom den vanskelige tiden. «Vi passer på våre naboer i Dayton. All kjærligheten og støtten fra innbyggere har vært overveldende. Vær så snill å fortsette å be for og sende tanker til ofrene og deres familier i de følgende dagene», skriver hun.

To masseskytinger på ett døgn

Søndag ettermiddag norsk tid gikk politiet til aksjon mot huset til den mistenkte gjerningsmannen. Han skal ha vært bosatt i forstadsområdet Bellbrook, som ligger utenfor byen Dayton der skytingen fant sted.

Både FBI og det lokale politiet ransaket huset.

Sjef for det lokale politiet Doug Doherty forteller ifølge ABC News at gjerningsmannen var kjent for politiet fra før.

Skytingen i Dayton er den 250. masseskytingen i USA hittil i år, ifølge Gun Violence Archive.

Kun timer før opplevde USA sin 249. masseskyting, da 21 år gamle Patrick Crusius gikk inn på et kjøpesenter i byen El Paso i Texas bevæpnet med en rifle. Totalt mistet 20 mennesker livet, og ytterligere 27 ble skadet.

I en video på nyhetsstedet CNN har Chuck Schumer, fraksjonslederen for demokratene i Senatet, uttalt at Mitch McConnell, leder for republikanerne i Senatet, må kalle inn Senatet for et krisemøte for å ta opp ny lovgivning for bakgrunnssjekk ved kjøp av våpen.

Schumer ønsker at lovforslaget, som har gått igjennom Huset, debatteres og stemmes over umiddelbart.

Bakgrunnen for uttalelsen er de to masseskyting-episodene i El Paso og Dayton.

Publisert: 04.08.19 kl. 19:32 Oppdatert: 04.08.19 kl. 20:26

