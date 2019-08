ANTATT GJERNINGSMANN: Connor Betts (24) er utpekt av politiet som antatt gjerningsmann i saken, her sammen med sin søster, Megan Betts (t.v.), som han også skjøt og drepte. Foto: Privat

Ohio-borgermester om skytingen: - Hundrevis av liv kunne gått tapt

Politiet sier på en pressekonferanse søndag kveld at det er Connor Betts (24) som er mistenkt for å stå bak masseskytingen i Ohio lørdag. Seks politimenn på stedet skal ha nøytralisert ham i løpet av 30 sekunder.

Totalt var det ni personer som mistet livet i løpet av det halve minuttet gjerningsmannen åpnet lid utenfor den lokale puben Ned Peppers i Dayton. Alle ofrene er identifisert, opplyser politiet.

Kilder i politiet har identifisert gjerningsmannen som 24 år gamle Connor Betts fra Bellbrook, Ohio, overfor nyhetsstedet CBS. Også nyhetsstedet ABC News har fått bekreftet navnet fra flere kilder i politiet. Også nyhetsstedet CNN har bekreftet gjerningsmannens identitet.

Navnet er også bekreftet av politiet i Dayton.

En av dem er den antatte gjerningspersonens yngre søster, Megan Betts (22). Det bekrefter politiet under en pressekonferanse søndag kveld, norsk tid.

Megan Betts skal ha studert miljøvitenskap på Wright State University, ifølge nyhetsstedet WHIO. Hun skulle uteksamineres i 2020.

De ni omkomne var mellom 22 år og 57 år gamle, og var alle lokale.

Stoppet av politiet etter 30 sekunder

Fra gjerningsmannen åpnet ild utenfor den lokale puben Ned Peppers, i Oregon-distriktet i Dayton, og til han ble stoppet av politiet tok det 30 sekunder, ifølge politisjef Richard S. Biehl fra Dayton politidistrikt.

I en pressekonferanse klokken 16.00 søndag ettermiddag, lokal tid, forteller Biehl at patruljerende politimenn i området hørte skudd omkring klokken 01.05 lokal tid.

Politiet skal ha sett mennesker løpe fra der skuddene kom fra, og innen 20 sekunder skal seks politimenn ha vært ved åstedet. Kun 30 sekunder etter at de første skuddene ble avfyrt skal gjerningsmannen ha blitt nøytralisert av politiet.

Gjerningsmannen døde av skuddene.

– Det som er skremmende med dette er tanken på at om politiet ikke hadde vært der kunne hundrevis av liv gått tapt i Oregon-distriktet, sier borgermester Nan Whaley.

Politimennene som var på stedet og nøytraliserte gjerningsmannen var ifølge nyhetsstedet WHIO William C. Knight, som ledet patruljen, samt Brian Rolfes, Jeremy Campbell, Vincent Carter, Ryan Nabel og David Denlinger.

BORGERMESTER: Borgermester i Dayton, Ohio, Nan Whaley. Foto: TOM RUSSO / EPA

Politiet har også gått ut med navnet på de åtte andre drepte i Dayton. Navnene på de drepte er Lois Oglesby (27), Saeed Saleh (38), Derrick Fudge (57), Logan Turner (30), Nicholas Cumer (25), Thomas McNichols (25), Beatrice Warren-Curtis (36) og Monica Brickhouse (39).

Politiet har foreløpig ikke kunne slå fast et motiv bak gjerningen.

STOR UTRYKNING: Bildet er tatt ved åstedet i Dayton der en person skjøt og drepte ni personer lørdag kveld, lokal tid. Foto: John Minchillo / AP

Borgermesteren skriver på Twitter at hun er sikker på at Dayton vil klare seg gjennom den vanskelige tiden. «Vi passer på våre naboer i Dayton. All kjærligheten og støtten fra innbyggere har vært overveldende. Vær så snill å fortsette å be for og sende tanker til ofrene og deres familier i de følgende dagene», skriver hun.

I en ny pressekonferanse søndag ettermiddag, lokal tid, sier borgermesteren at hun har blitt kontaktet av over 70 borgermestere over hele landet som har tilbudt råd og veiledning.

– Jeg synes helt ærlig at det er ganske trist, når du tenker på at en del av disse borgermesterne har lært så mye og er i stand til å gi råd fordi deres samfunn har gått igjennom disse forferdelige masseskytingene, sier Whaley.

ETTERFORSKNING: Politiet etterforsker masseskytingen i Ohio. Foto: BRYAN WOOLSTON / X03629

To masseskytinger på ett døgn

Søndag ettermiddag norsk tid gikk politiet til aksjon mot huset til den mistenkte gjerningsmannen. Han skal ha vært bosatt i forstadsområdet Bellbrook, som ligger utenfor byen Dayton der skytingen fant sted.

Både FBI og det lokale politiet ransaket huset.

Sjef for det lokale politiet Doug Doherty forteller ifølge ABC News at gjerningsmannen var kjent for politiet fra før.

En venninne av gjerningsmannens søster Megan forteller i et kort intervju med WHIO under nyhetsstedets live-dekning at hun ikke er overrasket over det som har skjedd.

Skytingen i Dayton er den 251. masseskytingen i USA hittil i år, ifølge Gun Violence Archive.

Kun timer før opplevde USA sin 249. masseskyting, da 21 år gamle Patrick Crusius gikk inn på et kjøpesenter i byen El Paso i Texas bevæpnet med en rifle. Totalt mistet 20 mennesker livet, og ytterligere 27 ble skadet.

USAs president Donald Trump har bedt om at amerikanske flagg i USA og i hele verden skal være på halv stang fram til solnedgang «som et tegn på høytidelig respekt for ofrene fra masseskytingene i El Paso og Dayton, ifølge NBC.

Etterspør krisemøte om ny våpenlov

I en video på nyhetsstedet CNN har Chuck Schumer, fraksjonslederen for demokratene i Senatet, uttalt at Mitch McConnell, leder for republikanerne i Senatet, må kalle inn Senatet for et krisemøte for å ta opp ny lovgivning for bakgrunnssjekk ved kjøp av våpen.

Schumer ønsker at lovforslaget, som har gått igjennom Huset, debatteres og stemmes over umiddelbart.

Bakgrunnen for uttalelsen er de to masseskyting-episodene i El Paso og Dayton.

I en pressekonferanse søndag ettermiddag, lokal tid, sier republikansk senator Rob Portman fra Ohio at de har indikasjoner på at gjerningsmannens våpen kan ha avfyrt såpass mange skudd på kort tid at det ikke ville vært mulig å kjøpe det lovlig med dagens lovverk.

Senatoren understreker betydningen av å ta en ny diskusjon om USAs våpenlover.

Mike Turner, representant for Ohios 10. kongressdistrikt for republikanerne, sier at loven som nå skal behandles i Senatet uansett ikke ville hatt effekt i dette tilfellet.

– Loven ville ikke ha påvirket dette tilfellet, for magasinet som ble brukt var allerede ulovlig, sier Turner.

På en senere pressekonferanse klokken 16.00 lokal tid, den femte i løpet av søndagen, avviser politisjef Biehl at det foreløpig foreligger beviser for at våpenet som ble brukt var ulovlig.

Biehl rapporterer om at gjerningsmannen skal ha hatt med seg 100 runder med ammunisjon.

Politisjefen kan fortelle at den mistenkte gjerningsmannen skal ha hatt to våpen, hvorav ett var bestilt fra Texas. Politisjefen forteller at han vil komme med nærmere informasjon når de vet mer om våpnene som ble brukt.

Publisert: 04.08.19 kl. 19:32 Oppdatert: 04.08.19 kl. 23:17

