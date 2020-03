NEW YORK: Delstaten New York har erklært unntakstilstand. Foto: John Walton / PA Archive

Erklærer unntakstilstand i New York

New York-guvernør Andrew Cuomo har erklært unntakstilstand i delstaten som følge av utbruddet av det nye coronaviruset.

New York jobber med å takle trusselen covid-19 utgjør for helsen og velferden for våre innbyggere og besøkende, skriver Cuomo på delstatens hjemmesider.

– Ettersom en katastrofe er nært forestående i delstaten New York, som de berørte lokale myndighetene ikke er i stand til å håndtere tilstrekkelig, erklærer jeg herved unntakstilstand for hele delstaten.

– Dette vil hjelpe oss med å få ressurser til lokalt helsepersonell og andre som trenger det raskt og effektivt, skriver Cuomo på Twitter.

GUVERNØR: New York-guvernør Andrew Cuomo. Foto: ANDREW KELLY / REuTERS

I delstaten New York er 89 personer bekreftet smittet av viruset. I USA er over 300 smittet, og 17 bekreftet døde som følge av det nye coronaviruset.

– Det kommer til å bli flere, ettersom vi tester flere. Det er en god ting at vi kan håndtere situasjonen ettersom vi vet mer, fortsetter Cuomo.

Han går også ut mot økte priser på produkter i forbindelse med krisen.

– Det vil ikke tolereres i New York, sier han.

Tidligere denne uken ble det erklært unntakstilstand i California, også på Island er det erklært unntakstilstand denne helgen.

Publisert: 08.03.20 kl. 02:14

