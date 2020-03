KØER: Her venter kunder på å få kjøpe våpen og ammunisjon i Culver City i California søndag. Foto: Ringo H.W. Chiu / AP

Coronautbrudd gir økt våpensalg i USA

Flere amerikanske medier melder at innkjøp av skytevåpen er blant tiltakene innbyggerne gjør mens coronavirusutbruddet sprer seg i landet.

Los Angeles Times skriver at flere delstater ser en oppsving i salg av skytevåpen, spesielt statene hvor virusutbruddet har rammet hardest så langt – som California, New York og Washington.

Avisen melder også om økning i andre områder der førstegangskjøpere og andre våpeneiere angivelig frykter at samfunnet skal bryte sammen eller at regjeringen vil benytte sine utvidede fullmakter til å begrense våpenkjøp.

ØKNING: Todd Payne på jobb i Ross Coin and Gun i Idaho Falls i Idaho mandag. Der opplever de også økning. Foto: John Roark / The Idaho Post-Register / AP

En butikkeier de har snakket med i Oklahoma forteller at en lastebilsjåfør på vei mot Arizona kjøpte skytevåpen og ammunisjon for 2500 dollar og en annen på vei mot Illinois brukte 2000 dollar bare på ammunisjon.

– Når jeg sier at salget har vært blomstrende, er det en underdrivelse. Du må ha beskyttelse mot alt mulig. Det virker som om verden har blitt gal, sier våpenbutikkeier David Stone til LA Times.

Eieren av Hyatt Guns, en av landets største våpenbutikker, i Charlotte i Nord-Carolina, sier til The Guardian at han nesten ikke har sett maken til innkjøpsmengder:

– Dette er andre gang i de 61 årene jeg har drevet bedriften at jeg har sett noe slikt, sier Larry Hyatt og opplyser at første gang var etter masseskytingen på Sandy Hook barneskole i 2012.

TÅLMODIG: Køen utenfor våpenbutikken i Culver City i California søndag. Foto: Ringo H.W. Chiu / AP

Ammunisjon-nettbutikken Ammo.com oppgir en salgsøkning på 68 prosent i perioden 23. februar til 4. mars sammenlignet med de elleve foregående dagene.

Ifølge Guardian økte ammunisjonssalget i Nord-Carolina med 179 prosent og salget i Georgia med 169 prosent. Andre stater med stor økning er Pennsylvania, Texas, Florida, Illinois og New York.

Interessegrupper som jobber for strengere våpenkontroll i USA har uttrykt bekymring.

– En utilsiktet konsekvens av disse panikk-fremkalte innkjøpene i respons på covid-19-pandemien, kan bli en tragisk økning i skytevåpendødsfall for de samme pårørende disse menneskene prøver å beskytte. Dødsfall som kan forebygges, sa leder for the Brady Campaign to Prevent Gun Violence, Kris Brown, i en uttalelse mandag.

Våpenorganisasjonen NRA er tilhengere av økningen i våpensalget.

Også Donald Trump Jr. ytret seg om saken lørdag.

«Ironien i alt dette er at mine demokrat-venner nå henvender seg til meg og spør om hvilke skytevåpen de burde kjøpe bare i tilfelle. Spesielt ARs (assault rifles, journ.anm.). Jeg regner med de synes 2A er grei nå. Du trenger det ikke før du trenger det,» skrev han på Twitter med henvisning til punktet i grunnloven som går på retten til å bære våpen.

Også Fox Business skriver om at de amerikanske kundene hamstrer skytevåpen og ammunisjon på linje med frossenmat og dopapir i møte med coronautbruddet.

– Det er bedre å være forberedt enn uforberedt. Jeg har allerede lagret mat. Ammunisjon var bare neste skritt, sier Emily Ken (22) i New Castle i Delaware til USA Today.

– Folk er redde. Det er mye panikk i verden og folk ønsker å være beskyttet i tilfelle det verst tenkelige inntreffer, sier Drew Plotkin fra Los Angeles til avisen.

Ifølge Guardian er det bare trafikkulykker som krever flere barneliv i USA enn skytevåpen. Blant 14–17-åringer er skuddskader den vanligste dødsårsaken.

Publisert: 17.03.20 kl. 12:15

