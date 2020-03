21 SMITTET OM BORD: Prosessen med å få passasjerene ut av cruiseskipet «Grand Princess» og over i karantenefasiliteter begynte mandag i Oakland i California.

Cruiseskip med coronautbrudd la til kai i California: – Ivrige etter å komme oss hjem

Da skipet «Grand Princess» mandag la til kai i California, begynte en massiv operasjon for å hindre at folk på fastlandet smittes. 21 personer om bord har fått påvist coronaviruset.

– Vi er hjemme!

I et videoopptak nyhetsbyrået Reuters har fått tak i, kan man se passasjerer juble fra balkonger og åpne vinduer om bord på cruiseskipet «Grand Princess» idet det mandag la til kai i Oakland i California.

Siden onsdag i forrige uke har 3500 passasjerer og besetningsmedlemmer vært usikre på hva som skjer med dem, etter at 21 personer om bord fikk påvist coronaviruset.

– Det har ikke vært for tøft, det har vært mest upraktisk. Akkurat nå er vi bare ivrige etter å komme oss hjem, sier Denise Stoneham (52) til Reuters via Facetime idet skipet nærmer seg havnen.

Henter borgere hjem

Nå begynner neste del av reisen deres: Karanteneopphold. Fem timer etter at skipet la til kai, begynte passasjerene ifølge Washington Post å sive ut i en jevn kø.

Utenfor ble de møtt av helsepersonell i fullt smittevernutstyr. De ble ført inn i brune telt, hvor de ble testet for viruset. På andre siden av teltene ventet busser. De skal frakte passasjerene til flyplassen og karanteneopphold på militærbaser i California, Texas og Georgia.

USA har også inngått avtaler med Canada og Storbritannia om at deres innbyggere hentes hjem, sa visepresident Mike Pence på en pressekonferanse sent mandag kveld, ifølge CNN.

I karantene om bord

Den massive operasjonen vil antakelig ta dagevis. Over 3000 passasjerer og besetningsmedlemmer må i karantene etter at 21 personer om bord – 19 besetningsmedlemmer og to passasjerer – er bekreftet smittet med coronaviruset.

– Vi forventer at prosessen skjer i løpet av de neste dagene. Passasjerer med mer prekære behov for helsehjelp, vil prioriteres i dag, sa skipets kaptein John Harry Smith til passasjerene tidligere mandag, ifølge et opptak Washington Post referer fra.

Avisen beskriver håndteringen av cruisepassasjerene og skipet som en test for amerikanske myndigheter.

De 1100 besetningsmedlemmene om bord på skipet må innfinne seg med å bli «på jobb» litt lenger. De holdes i karantene om bord på selve skipet, med mindre de skulle trenge øyeblikkelig helsehjelp.

Flere i cruise-karantene

Delstaten California har bedt om at skipet forlater havnen i Oakland når passasjerene er ute, men det er uklart hvor det da skal ta veien.

USAs president Donald Trump sa i helgen at han helst hadde sett at de smittede ble om bord på skipet.

– Jeg vil stole på folk, vår visepresident jobber 24 timer i døgnet med dette. De ønsker å ta folk i land, jeg foretrekker at de blir på skipet, men jeg stoler på dem og lar dem ta beslutningen, sa han.

Cruiseoperatøren Princess Cruises har varslet at passasjerene vil få pengene tilbake for turen. Frykten for coronasmitte om bord på skipet startet da en mann, som hadde vært med skipet fra San Francisco til Mexico, døde av viruset.

Tidligere ble cruiseskipet «Diamond Princess», som også eies av selskapet, satt i karantene utenfor Japan. Det endte med at rundt 700 ble smittet av viruset. I tillegg er seks personer som var om bord bekreftet døde.

