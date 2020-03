HEKTISK: Sykehus nord i Italia er i en svært presset situasjon, og en lege forteller om harde prioriteringer av hvem som skal behandles for virussmitte. Foto: Claudio Furlan / Lapresse via AP / NTB scanpix

Italiensk lege forteller om krigslignende prioritering av viruspasienter

Sykehus nord i Italia er i en svært presset situasjon, og en lege forteller om harde prioriteringer av hvem som skal behandles for virussmitte.

Over 460 personer har mistet livet i Italia som følge av virusepidemien. I Bergamo i Nord-Italia er situasjonen kritisk, forteller anestesilege Christian Salaroli på Papa Giovanni XXIII-sykehuset byen.

– Vi må velge hvem vi skal behandle og hvem vi ikke skal behandle ut fra alder og helsetilstand. Det er som i en krig. Folk må holde seg hjemme, sier han til den italienske avisen Corriere della Sera.

Salaroli beskriver en situasjon som er så kritisk at han og kollegaene må velge pasienter som kan og ikke kan tåle mekanisk gjenoppliving (intubering).

Fulle sykehus

Den italienske anestesilegeforeningen Siaarti mener det kan bli nødvendig med en aldersgrense på innleggelse i intensivavdelinger, og at de med størst sjanser for å overleve skal prioriteres, skriver Aftenposten.

Sykehusene i Nord-Italia begynner allerede å bli fulle, og prognoser fra professor Giancomo Grasselli ved Milano-sykehuset viser at Italia kan forvente 3.000 intensivpasienter om et par ukers tid, skriver NRK.

– Dette kan bli en katastrofe, sa Grasselli da han mandag snakket på videolink til det norske intensivmiljøet.

Skjerper restriksjonene

Italias statsminister Giuseppe Conte varslet mandag at det innføres karanteneregler over hele Italia. Heretter må alle italienere dokumentere at de har en god grunn hvis de vil reise utenfor områdene hvor de bor. Tiltakene som inntil nå har omfattet den «røde sonen» i Nord-Italia, skal gjelde hele landet.

– Det vil ikke lenger bare være en rød sone. Det vil være ett Italia, ett beskyttet område, sa Conte i en TV-sendt tale.

Han ba alle italienere holde seg hjemme og avlyse offentlige sammenkomster. I tillegg innstilles all italiensk idrett, inkludert toppfotballen. Alle skoler og universiteter vil være stengt fram til 3. april.

Tallet på smittede i landet har økt fra 7.375 til 9.172. Det er registrert 97 nye dødsfall, og det samlede antallet døde som følge av virusepidemien er nå 463.

