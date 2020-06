«Skandiamannen» pekes ut som Palmes morder

Sjefetterforsker Krister Petersson presenterer det som kan være løsningen på den 34 år gamle drapsgåten. Avdøde «Skandiamannen» Stig Engstrøm pekes ut, og våpenbevis legges frem.

Oppdatert nå nettopp

Petersson uttalte i februar at han før sommeren skal presentere en løsning på Palme-drapet.

Stig Engstrøm, som er omtalt som Skandiamannen, pekes ut av etterforskningslederen. Han døde i 2000.

– Jeg anser at vi har kommet så langt man kan. Det dreier seg om Stig Engstrøm, sier Petersson.

Han ble mer interessant rundt 2017 kommer det frem på pressekonferansen.

– Det finnes ingen støtte for at Engstrøm er en del av en konspirasjon, men det kan ikke avfeies at Engstrøm kan knyttes til noe slikt, sier Petersson.

Palme ble drept med en .357 Magnum, sier Hans Melander fra etterforskningsledelsen. Han sier likevel at det er umulig å knytte riktig våpen til kulene som ble funnet på åstedet.

Våpenbeviset har vært det som har vært det springende punkt som har manglet i 34 år. Hele 788 våpen har blitt testet under den 34 år lange etterforskningen.

Siden den mistenkte er død kan det ikke reises tiltale.

Melander fra etterforskningsledelsen sier Sør-Afrika-sporet var interessant motivmessig, men det finnes ikke nok konkret å gå på.

MISTENKT FOR DRAP: Stig Engström, som døde i 2000, er mistenkt for å ha drept statsminister Olof Palme. Foto: Weine Lexius/EXP/TT / EXPRESSEN

Statsminister Olof Palme ble skutt ned og drept på åpen gate en sen fredag kveld i februar 1986. Han hadde vært på kino med sin kone, deres sønn og hans kjæreste.

Palme hadde ikke livvakter med seg, og spaserte sammen med kona Lisbeth hjem fra kinoen.

les også «Skandiamannens» våpenhandlervenn var i Stockholm drapskvelden

VGS FORSIDE: Drapet rystet en hel verden. Slik så VGs forside ut lørdag 1. mars. Foto: VG

Drapet sjokkerte en hel verden, og svenskene krevde svar på hvem som sto bak. I 1989 ble Christer Pettersson dømt i tingretten for drapet, men ble senere frikjent i lagmannsretten.

En lang rekke spor har vært etterforsket, uten at man har kommet nærmere noen løsning. Det siste halvåret har mange i svenske medier spekulert i om det er den såkalte «Skandiamannen» politiet har sirklet inn. Han var grafiker i reklamefirmaet Skandia, og stemplet ut fra jobben 50 meter unna åstedet kort tid før. Spekulasjoner om at apartheidregimet i Sør-Afrika sto bak har også vært levende frem til i dag.

Drapsvåpenet har aldri blitt funnet, og det har det vært det aller største hodebryet for etterforskerne. Mange mulige våpen har blitt testet og sjekket ut.

Mange teorier om motiv har blitt lansert, men det har ikke vært tekniske bevis gode nok til å knytte noen til saken.

Den 34 år lange etterforskningen har ifølge SVT kostet 600 millioner kroner, og en rekke etterforskningsledere har kommet og gått.

Den nåværende etterforskningslederen Krister Petersson kom til saken i 2017, og har tidligere blant annet ledet etterforskningen etter drapet på utenriksminister Anna Lindh i 2003.

Publisert: 10.06.20 kl. 09:34 Oppdatert: 10.06.20 kl. 09:54

Les også

Mer om Olof Palme Drap

Fra andre aviser