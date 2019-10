ANGREPET: Ifølge amerikanske medier har det amerikanske miliæret gjennomført en operasjon der IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi var målet. Foto: Al-Furqan media / AP

Medier: USA forsøkte å drepe IS-lederen

USA har gjennomført en topphemmelig operasjon i Nordvest-Syria, melder flere amerikanske medier. Målet skal ha vært IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Nyhetsmagasinet Newsweek var først ute med nyheten. Ifølge nettavisen deres har det amerikanske militæret gjennomført en operasjon rettet mot al-Baghdadi, en person amerikanerne har vært ute etter å ta ut lenge.

Avisen viser til en kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet, som opplyser at etterretningstjenesten CIA bidro med å lokalisere IS-lederen. Operasjonen skal ha funnet sted i Idlib-provinsen i Syria.

Forsvarsdepartementet skal ha fortalt Det hvite hus at de har “stor tro” på at det høytstående IS-målet Baghdadi ble drept, men at de venter på ytterligere verifisering av disse opplysningene.

Også CNN melder at USA har gjennomført en operasjon i Nordvest-Syria der al-Baghdadi var målet, og viser til en kilde i forsvarsdepartementet. De slår ikke fast at IS-lederen ble drept.

USAs president Donald Trump hadde like i forkant av meldingene om angrepet på IS-lederen varslet en stor kunngjøring søndag klokken 9 lokal tid,

Nå spekuleres det i at kunngjøringen vil være at al-Baghdadi er drept i operasjonen i Syria.

En tjenestemann i Det hvite hus sier til CNN at Trumps uttalelse vil dreie seg om utenrikspolitikk.

Publisert: 27.10.19 kl. 05:07







