ANGREPET: Ifølge amerikanske medier har det amerikanske miliæret gjennomført en operasjon der IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi var målet. Foto: Al-Furqan media / AP

Medier: IS-leder trolig drept i amerikansk angrep

USA har gjennomført en topphemmelig operasjon i Nordvest-Syria, melder flere amerikanske medier. Ifølge CNN har de trolig lykkes i å drepe IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Nyhetsmagasinet Newsweek var først ute med nyheten. Ifølge nettavisen deres har det amerikanske militæret gjennomført en operasjon rettet mot al-Baghdadi, en person amerikanerne har vært ute etter å ta ut lenge.

Avisen viser til en kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet, som opplyser at etterretningstjenesten CIA bidro med å lokalisere IS-lederen. Operasjonen skal ha funnet sted i Idlib-provinsen i Syria.

Forsvarsdepartementet skal ha fortalt Det hvite hus at de har “stor tro” på at det høytstående IS-målet Baghdadi ble drept, men at de venter på ytterligere verifisering av disse opplysningene.

En militærkilde slår overfor nettstedet fast at al-Baghdadi ble drept i operasjonen.

Varsler kunngjøring

Også CNN melder at IS-lederen trolig ble drept i operasjonen.

Den amerikanske kringkasteren viser til en kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet og «en annen kilde med kjennskap til saken», som begge sier at man tror al-Baghdadi ble drept i et amerikansk luftangrep i Syria lørdag.

Den endelige bekreftelsen lar vente på seg mens DNA-testing og biometrisk testing blir gjennomført, sier kildene til CNN.

Kilden i forsvarsdepartementet sier at IS-lederen tilsynelatende detonerte en selvmordsvest under det amerikanske angrepet.

USAs president Donald Trump hadde like i forkant av meldingene om angrepet på IS-lederen varslet en stor kunngjøring søndag klokken 9 lokal tid.

Nå spekuleres det i at kunngjøringen vil være at al-Baghdadi er drept i operasjonen i Syria.

En tjenestemann i Det hvite hus sier til CNN at Trumps uttalelse vil dreie seg om utenrikspolitikk.

VARSLER KUNNGJØRING: USAs president Donald Trump. Foto: SAUL LOEB / AFP

I skjul

Abu Bakr al-Baghdadi er leder av terrorgruppa IS. Han har levd i skjul de siste fem årene.

I april offentliggjorde ekstremistgruppa en video via sin propagandakanal al-Furqan, som viste en mann som angivelig var al-Baghdadi, da fortsatt i live.

Det var første gang han hadde blitt sett av offentligheten siden juli 2014, da han erklærte IS’ såkalte kalifat i Irak og Syria utenfor en moské i Mosul.

I februar 2018 meldte flere amerikanske tjenestemenn at al-Baghdadi hadde blitt såret i et luftangrep i mai året før, og at han måtte gi fra seg kontrollen over terrorgruppen i opptil fem måneder på grunn av skadene.

Al-Baghdadi ble leder for Den Islamske staten i Irak (ISI) i 2010. I 2013 erklærte ISI at de hadde tilknyttet seg en al-Qaida-støttet milits i Syria, og al-Baghdadi sa at hans gruppe fra da av ville bli kjent som Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL eller ISIS).

Publisert: 27.10.19 kl. 05:07 Oppdatert: 27.10.19 kl. 05:40







