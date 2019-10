Kurdisk general: IS-leder drept i amerikansk angrep

USA har gjennomført en topphemmelig operasjon i Nordvest-Syria, melder flere amerikanske medier. Den kurdiske generalen Mazloum Abdi bekrefter at IS-lederen er drept.

Nyhetsmagasinet Newsweek var først ute med nyheten. Ifølge nettavisen deres har det amerikanske militæret gjennomført en operasjon rettet mot Abu Bakr al-Baghdadi.

– En felles angrep eliminierte terroristen Abu Bakr al-Baghdadi. Vi takker alle som bidro til dette flote arbeidet, skriver SDF-generalen Mazloum Abdi på Twitter.

Donald Trump har varslet en pressekonferanse klokken 14 norsk tid.

Newsweek viser til en kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet, som opplyser at etterretningstjenesten CIA bidro med å lokalisere IS-lederen. Operasjonen skal ha funnet sted i Idlib-provinsen i Syria.

Forsvarsdepartementet skal ha fortalt Det hvite hus at de har “stor tro” på at det høytstående IS-målet Baghdadi ble drept, men at de venter på ytterligere verifisering av disse opplysningene.

Varsler kunngjøring

Den amerikanske kringkasteren CNN viser til en kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet og «en annen kilde med kjennskap til saken», som begge sier at man tror al-Baghdadi ble drept i et amerikansk luftangrep i Syria lørdag.









I BARISHA: Fotograf Omar Haj Kadour har tatt dette bildet av en utbrent bil i Barisha, området hvor angrepet skal ha skjedd, lørdag.

Den endelige bekreftelsen lar vente på seg mens DNA-testing og biometrisk testing blir gjennomført, sier kildene til CNN.

les også Slik var jakten på verdens mest ettersøkte mann

Kilden i forsvarsdepartementet sier at IS-lederen tilsynelatende detonerte en selvmordsvest under det amerikanske angrepet.

Meldt død flere ganger

Dette er imidlertid ikke første gang den profilerte IS-lederen er meldt død. I 2017 kom det meldinger både fra eksilgruppen SOHR og irakisk media om at han var død, og også at det snart var avklart hvem som skulle bli hans etterfølger.

Også året før kom det ubekreftede meldinger om som hevdet al-Baghdadi var drept.

I juni i år ble det imidlertid sluppet en ny propagadavideo som skulle vise IS-toppen i live.

USAs president Donald Trump hadde like i forkant av meldingene om angrepet på IS-lederen varslet en stor kunngjøring søndag klokken 9 lokal tid.

Nå spekuleres det i at kunngjøringen vil være at al-Baghdadi er drept i operasjonen i Syria.

En tjenestemann i Det hvite hus sier til CNN at Trumps uttalelse vil dreie seg om utenrikspolitikk.

VARSLER KUNNGJØRING: USAs president Donald Trump. Foto: SAUL LOEB / AFP

I skjul

Abu Bakr al-Baghdadi er leder av terrorgruppa IS. Han har levd i skjul de siste fem årene.

I april offentliggjorde ekstremistgruppa en video via sin propagandakanal al-Furqan, som viste en mann som angivelig var al-Baghdadi, da fortsatt i live.

Det var første gang han hadde blitt sett av offentligheten siden juli 2014, da han erklærte IS’ såkalte kalifat i Irak og Syria utenfor en moské i Mosul.

I februar 2018 meldte flere amerikanske tjenestemenn at al-Baghdadi hadde blitt såret i et luftangrep i mai året før, og at han måtte gi fra seg kontrollen over terrorgruppen i opptil fem måneder på grunn av skadene.

Al-Baghdadi ble leder for Den Islamske staten i Irak (ISI) i 2010. I 2013 erklærte ISI at de hadde tilknyttet seg en al-Qaida-støttet milits i Syria, og al-Baghdadi sa at hans gruppe fra da av ville bli kjent som Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL eller ISIS).

Publisert: 27.10.19 kl. 05:07 Oppdatert: 27.10.19 kl. 13:16







