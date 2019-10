I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Norsk IS-kvinne siktet for deltagelse i terrororganisasjon

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tar ut siktelse mot moren til den syke, norske 4-åringen som sitter internert i al-Hol leiren.

For mindre enn 10 minutter siden







Det får VG bekreftet av kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

– Det er en formell endring av status fra mistenkt til siktet for deltagelse i en terrororganisasjon. Årsaken er at man skal begjære innhenting av finansiell informasjon om vedkommende, og da må status endres til siktet, sier Hugubakken til VG.

BAKGRUNN: Slår alarm om norsk 4-åring: – Gutten dør

De aktuelle straffeparagrafene er 147d og 136a, får VG opplyst. Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus er informert om siktelsen.

– Min klient er glad for at PST ønsker å utrede hennes sak, og hun har selv bedt om å få være med å oppklare sin egen sak, sier Nordhus til VG.

– Problemet er justisminister Jøran Kallmyr nekter henne å hjelpe PST med å etterforske saken, og det synes vi er forstemmende, fortsetter han.

les også LES KVINNENS FORKLARING: IS-morens desperate bønn

Nordhus henviser til saken i VG i forrige der Kallmyr forklarte at han mener norske IS-kvinner slipper for billig unna dersom de hentes hjem til et norsk fengsel.

– Da vil de maksimalt kunne bli dømt for deltagelse i en terrorgruppe, og få seks års fengsel. Mens IS er skyldige i folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, som ville kunne gi en straff på 30 år. Vi har ennå et for dårlig bevisbilde på hva de har gjort i Syria, sa Kallmyr til VG.

Kvinnen selv sa i et langt intervju med VG at hun var klar til å la seg varetektsfengsle dersom hun blir hentet hjem til Norge sammen med sin syke sønn.

– Jeg er fullt klar over at jeg risikerer en fengselsstraff, og jeg vil samarbeide med PST. Jeg kom hit til Syria to og et halvt år før Kalifatet ble dannet, jeg har vært med under hele Kalifatet, og sitter fortsatt i Syria. Jeg har jo sett mye, så via avhørene vil jeg prøve å hjelpe PST, slik at ikke noen andre gjør de samme feilene, sa den norsk-pakistanske 29-åringen til VG.

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Trond Hugubakken i PST. Foto: PST

PST har tidligere sagt at alle norske IS-kvinner vil bli pågrepet og avhørt ved retur til Norge.

– Vi vil pågripe dem, og der vi mener det er grunnlag for det, så vil vi straffeforfølge dem, sier Hugubakken i PST.

I forrige uke stemte et flertall på Stortinget nei til et hasteforslag fra MDG om å hente IS-kvinnen hjem sammen med hennes syke sønn (4), og datteren (3).

Publisert: 08.10.19 kl. 13:35















OVERBEFOLKET: Et barn bæres av sin mor inne i al-Hol-leiren onsdag denne uken. 75.000 mennesker lever i en leir opprinnelig ment for 10.000.

Mer om