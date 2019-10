Demonstranter til VG: – Dette er bare et vorspiel

BARCELONA (VG) Flere tusen mennesker tok til gatene for å demonstrere mot fengslingen av ni katalanske politikere.

Utenfor Barcelonas største og mest berømte tyrefekterarena, «Monumental», samlet det seg onsdag kveld et hav av mennesker. Butikker og kafeer er stengt på Placa de Tetuan, og menneskene står så trangt at man knapt kan løfte armene.

– Jeg tror det må være over 50.000 demonstranter her. Det var 40.000 i går. Det er flere i kveld. Og dette er bare et vorspiel til den store markeringen fredag kveld. Det blir det store klimakset med folk fra hele regionen, sier den 21 år gamle ingeniørstudenten, Nil.

Han og kjæresten, Laura (21), har deltatt på alle demonstrasjonene denne uken.

– Alle studentene gikk ut i streik da høyesterettsdommen ble kunngjort mandag, forteller Nil.

For et uavhengig Catalonia

Mandag ble ni katalanske politikere dømt til mellom ni og 13 års fengsel i spansk høyesterett etter forsøkene på å løsrive Catalonia i 2017. I tillegg har en spansk dommer utstedt en ny internasjonal arrestordre for Catalonias tidligere president Carles Puigdemont, som dro i eksil i 2017. På kvelden mandag samlet tusenvis av rasende demonstranter seg på Sant Jaume-plassen i Barcelona i protest mot domfellelsen av forkjempere for katalansk uavhengighet. Bak demonstrasjonene står gruppen «Tsunami Democràtic».

– Jeg ønsker å oppleve et uavhengig Catalonia før jeg dør, sier 69 år gamle Rosa.

Så langt er det bare smil og lutter øre. Folk er i feststemning og ennå har ikke politiet løsnet skudd.

– Vi katalanere er et stolt folk. Vi passer ikke sammen med Madrid-folket. Vi passer våre egne saker, sentralregjeringen i Madrid bruker lovverket mot oss, et lovverk vi ikke aksepterer. Og de reduserer vårt selvstyre. Det finner vi oss ikke i, sier Rosa.

DORULL: Folkemengden kaster doruller inn på tyrefekterarena, «Monumental», og roper i tak: «Gatene er våre. Spania er dritt». Foto: Gisle Oddstad

Da lydnivået nesten når himmelen, blir tusener av ruller med dopapir kastet inn på plassen foran «Monumental», akkompagnert av taktfaste rop: «Gatene er våre. Spania er dritt». Lyden fra gateplan overdøver nesten den fra politihelikopteret som henger over plassen.

BRANN: Etter at majoriteten av demonstrantene hadde trukket seg tilbake, satt noen fra den harde kjernen fyr på søppelcontainere. Foto: Gisle Oddstad

Det er en selsom opplevelse. Selv for en som har dekket massedemonstrasjonen i store deler av verden, er dette et spektakulært syn.

Full fyr

Etter at hoveddemonstrasjonen er avsluttet, begynner det å brenne flere steder i gatene rundt hvor demonstrantene har markert. Enkelte av demonstrantene har satt fyr på store søppelcontainere for å sperre veiene for politiet, får VG beskjed om fra en av lederne av den mer harde kjernen av demonstranter som går kledd i svart og dekker til ansiktene sine.

I FLAMMER: Et sykkelstativ med el-bysykler tok fyr etter at noen fra den mer harde kjernen satte fyr på noen søppelcontainere i nærheten. Foto: Gisle Oddstad

En av brannene sprer seg til et sykkelstativ med elektriske bysykler.

Også tirsdag kveld var denne gruppen igjen etter at de andre demonstrantene hadde gått. Det er uklart om denne gjengen har noe med politikken å gjøre.

