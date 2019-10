SPERRET AV: Politiet har sperret av området rundt industriparken der lastebilen ble funnet. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

39 funnet døde – britisk politi mistenker organisert kriminalitet

Politiet etterforsker om organiserte kriminelle nettverk kan stå bak menneskesmuglingen som førte til at 39 mennesker ble funnet døde i et vogntog onsdag.

Oppdatert nå nettopp







Rundt klokken 01.40 i natt at politiet skal ha kommet til Waterglade industripark i Grays ved Essex i England. Der fant de 39 døde personer, inkludert en tenåring.

En 25 år gammel lastebilsjåfør fra Nord-Irland skal være pågrepet og siktet for drap av politiet, melder blant annet The Guardian.

Men i tillegg til drapsetterforskningen jobbes det parallelt med å finne ut om kriminelle nettverk står bak menneskesmuglingen. Flere tror dette er grunnen til en økning i antall smuglede immigranter som er kommet til Storbritannia den siste tiden.

les også 39 døde funnet i lastebil: – Egner seg ikke for mennesketransport

– Vi jobber med partnere inkludert Essex-politiet og immigrasjonsmyndighetene for å gi spesialistassistanse for å raskt identifisere og ta grep mot organiserte kriminelle grupper som kanskje har spilt en rolle i årsaken til disse dødsfallene, har National Crime Agency, som blant annet jobber med menneskesmugling i Storbritannia, sagt i en uttalelse.

Innenriksminister Priti Patel har signalisert at hun er villig til å innføre strengere straffer for menneskehandlere og smuglere.

les også 39 personer funnet døde i lastebil-container i Essex

I et intervju med Mirror, skal en venn av 25-åringen som er pågrepet ha sagt at han er «100 prosent uskyldig». Politiet har derimot valgt å holde han i varetekt under etterforskningen, het det i en uttalelse tidligere onsdag.

Containeren hvor personene ble funnet skal ha vært en frysecontainer hvor temperaturen kan nå ned mot 25 minusgrader, noe som ikke er egnet til å kjøre mennesker.

– Vi mener dette er en kjøleenhet. Det kan man se på lastebilen, sa policy- og informasjonsdirektør Rod McKenzie i The Road Haulage Association (RHA) til VG onsdag formiddag.

les også Kvinne siktet for å ha smuglet baby i håndbagasje

Trekkvognen som føreren kjørte skal være registrert i Bulgaria, på et selskap som eies av en irsk kvinne. Ifølge bulgarske myndigheter skal den ha blitt registrert i landet 19. juni 2017, og dagen etter skal den ha forlatt Bulgaria og aldri kommet tilbake, skriver Reuters.

Den skal ha kommet fra Nord-Irland, mens containeren skal ha kommet fra Zeebrugge i Belgia til havnen Purfleet i Essex hvor den ble satt i Greys natt til onsdag. Det var også her den ble funnet av ambulansepersonell natt til onsdag.

Ifølge det bulgarske utenriksdepartementet finner politiet det høyst usannsynlig at ofrene er fra Bulgaria.

I en container på veien M20 i Kent skal politiet onsdag kveld ha funnet ni immigranter i live. Situasjonen sees inntil videre ikke på som relatert til hendelsen i Grays.

Publisert: 23.10.19 kl. 22:36 Oppdatert: 23.10.19 kl. 22:57







Mer om