200.000 satt i isolering i Spania

200.000 personer er satt i isolering på grunn av utbrudd av coronaviruset i Catalonia i Spania, melder den spanske avisen El País.

Isoleringen gjelder 38 kommuner sørvest i Catalonia og stengingen starter fra klokken 12 lørdag formiddag.

Det skal ifølge El País være utstedt et vedtak om at personer som normalt ikke bor i de 38 kommunene får 16 timer på å forlate områdene, samt at innbyggere i området får samme tidsramme på å komme seg hjem.

Etter dette vil all inn- og utreise som ikke er arbeidsrelatert være forbudt, ifølge avisen. Restriksjonene vil også påvirke transport, handel og forretningsvirksomhet.

Forbudet gjelder inntil annet blir bestemt.

Beslutningen er tatt av Quim Torra, Catalonias regionpresident, etter en markant økning i antall registrerte smittetilfeller etter et utbrudd i den nordvestlige byen Lleida.

Torra sier ifølge avisen at nedstengningen var en vanskelig beslutning, som ble vedtatt for å beskytte innbyggernes liv og helse.

Innenriksminister i Catalonia, Miquel Buch, opplyser også at det er frigjort 25 politienheter med totalt 200 betjenter som skal sikre at forbudet overholdes, og han skal også ha beordret bøtelegging av dem som bryter forbudet.

Publisert: 04.07.20 kl. 11:47

